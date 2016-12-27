الإدارة تتفاوض مع بوطبة.. بولمدايس يرفض الرحيل مجانا وبيترونغال منتظر يوم الجمعة

دخلت إدارة وفاق سطيف في مفاوضات مع الظهير الأيسر لفريق دفاع تاجنانت، بوطبة، وتحدث إليه الرئيس حمّار هاتفيا واستفسره عن وضعيته مع فريقه، حيث وجده حرا من أي ارتباط، بعد أن فسخ عقده مع إدارة الرئيس قرعيش منذ فترة، قبل أن يدخل معه في مفاوضات في انتظار تحديد موعد لقدومه إلى مدينة سطيف للخوض في التفاصيل بحر الأسبوع القادم، ويأتي عرض الإدارة للظهير الأيسر بوطبة بعد أن صرفت النظر عن لاعب مولودية وهران بن علي، الذي كان على وشك الانضمام إلى الوفاق. في سياق متصل، لازال المهاجم المخضرم حمزة بولمدايس يرفض مقترح بيع وثائق تسريحه إلى أحد النوادي التي طلبت خدماته، حيث رفض عرض إدارة مولودية بجاية ثم عرض سريع غليزان، حيث أصر على الحصول على وثائق تسريحه مجانا وعدم التنازل عن جزء من الأموال التي تلقاها، مبديا استعداده للبقاء وتشريف عقده الذي يمتد لموسمين، كما حددت الإدارة موعدا مع المهاجم الفرانكو-جزائري بترونغال للحضور إلى مدينة سطيف يوم الجمعة، للتفاوض حول شروط توقيعه، خاصة أنه حر من أي ارتباط، بعد أن فك ارتباطه مع إدارة مولودية بجاية منذ فترة، ويبقى بيترونغال رغم أن منصبه مهاجم رواق، الصفقة الوحيدة التي تراهن عليها الإدارة، لتوظيفه كقلب هجوم، خاصة بعد ضياع صفقة بن قابلية.

حاشي يصر على المغادرة والإدارة تتهمه بتحريض اللاعبين

جسّد الظهير الأيسر المغترب حاشي، رغبته في المغادرة وتغيير الأجواء، بعد أن غاب عن الحصة التدريبية الأخيرة التي سبقت مواجهة أمس أمام شبيبة الساورة، مما جعل غيابه عن المباراة آليا، حيث يتواجد اللاعب حسب مصادر موثوقة في حالة نفسية محبطة بسبب توتر علاقته مع الرئيس حمّار، الذي يتهمه بتحريض اللاعبين من أجل الاحتجاج للمطالبة بمستحقاتهم العالقة، وكان حاشي محل اقتراح على إدارة اتحاد العاصمة قصد انتدابه لكن الاتحاد تراجع عن ضمه، حيث لازال ينتظر وصول عرض من أجل المغادرة.

العميد يريد كنيش وحمّار يعرض مقايضته بـ ميباراكو

تلقى المدافع المحوري الشاب كنيش، عرضا من إدارة مولودية العاصمة، حيث عبّر اللاعب للرئيس حمّار عن رغبته في الانضمام إلى العميد وهو العرض الذي استغله الرئيس حمّار من أجل عرض مقايضة مع المدافع المحوري ميباراكو، وهو ما قد يفسد رغبة كنيش، خاصة أنه من الصعب أن يتخلى العميد عن مدافعه المحوري، ما يزيد وضعية كنيش تعقيدا، وهو الذي يتواجد في حالة من الاستياء بسبب مستحقاته العالقة.

ماضوي يلتحق اليوم وحديث عن خلافات حول شروط العمل

من المنتظر أن يلتحق المدرب خير الدين ماضوي بمدينة سطيف صبيحة اليوم، وسيكون على موعد مع الرئيس حمّار في الأمسية للبتّ في بعض التفاصيل قبل ترسيم الاتفاق بشكل نهائي، رغم أن كل المعطيات تشير إلى أن توقيع ماضوي مسألة شكلية، إلا أن مصادر تؤكد أن احتمال عدم الاتفاق وارد، في ظل الخلافات التي طفت على السطح، حيث تحدثت مصادر أن ماضوي تراجع عن فكرة العمل إلى جانب زرڤان في نفس الطاقم.

مبعوث غيماراش يلتقي حمّار بخصوص أمقران اليوم

سيكون الرئيس حمّار اليوم على موعد مع مبعوث إدارة نادي غيراميش البرتغالي، المتواجد في الجزائر منذ عدة أيام، وحسب مصادرنا فإن جلسة المفاوضات ستكون بخصوص المهاجم الدولي الشاب أمقران، الذي نال إعجابه بعد أن عاينه خلال مواجهة دفاع تاجنانت، كما أبدى حمّار استعداده لتسريح اللاعب لخوض تجربة احترافية.

دواجي يتفق رسميا للمغادرة إلى بارادو

توصل الوسط الهجومي دواجي إلى اتفاق نهائي مع إدارة الوفاق، للحصول على وثيقة إعارة والعودة إلى فريقه نادي بارادو، بعدما وافق اللاعب على التنازل عن نصف أجوره الشهرية العالقة إضافة إلى تسديد إدارة بارادو لمبلغ 200 مليون نظير وثيقة الإعارة، حيث أجلت الإدارة حسم الأمور بسبب انشغالها بمواجهة أمس.

اللاعبون يستفيدون من 4 أيام راحة

سرح الطاقم الفني اللاعبين عقب نهاية لقاء أمس، للاستفادة من راحة 4 أيام، بعد إسدال الستار عن المرحلة الأولى من البطولة، على أن تكون العودة الأحد القادم إلى مدينة سطيف قبل التنقل جماعيا إلى مدينة أليكانت الاسبانية يوم 2 جانفي القادم، موعد انطلاق الحصة التدريبية الأولى من التربص التحضيري الشتوي، حيث كانت الإدارة قد حجزت التذاكر للوفد الذي يضم ٣٤ عضوا.

إقصاء مفاجئ لأصاغر وفاق سطيف

تعرض أصاغر وفاق سطيف إلى إقصاء مفاجئ من منافسة كأس الجمهورية، في دورها الجهوي الأخير، على يد شلغوم العيد، بعد أن انتهى الوقت القانوني بالتعادل السلبي قبل أن يلجأ الفريقان إلى الضربات الترجيحية التي ابتسمت لأصاغر شلغوم العيد، محدثين مفاجأة مدوية خاصة أن أصاغر الوفاق كانوا من أقوى المرشحين لانتزاع هذه الكأس، بالنظر إلى الفرديات التي تزخر بها التشكيلة.