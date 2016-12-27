محرز يتفوق على أوباميانغ ويتوج بجائزة أحسن لاعب في إفريقيا لعام 2016

اختار قراء صحيفة «جون أفريك» الفرنسية، الجزائري رياض محرز كأفضل لاعب في إفريقيا لسنة 2016، وتفوق على الغابوني أوباميانغ الذي احتل المرتبة الثانية، بينما جاء السينغالي ساديو ماني ثالثا، حيث حصل لاعب ليستر سيتي الانجليزي على 36 بالمائة من الأصوات، فيما حصل لاعب بوريسيا دورتموند الألماني على 28 بالمائة من الأصوات، كما يتنافس اللاعبين الثلاثة على جائزة الكرة الذهبية الإفريقية لسنة 2016 التي تنظمها «الكاف» ومن المنتظر أن يتم الإعلان عن الفائز يوم 5 جانفي المقبل في مدينة «أبوجا» النيجيرية.

رانييري: «أريد أكثر من محرز وعليه تقديم المزيد لليستر»

وجّه مدرب ليستر سيتي كلاوديو رانييري، انتقادات لاذعة للاعبه الجزائري رياض محرز، بعد أدائه المخيّب خلال مواجهة إيفرتون، التي انهزم فيها بطل الدوري الانجليزي الممتاز للموسم الماضي، وطالبه بالمزيد، وقال المدرب الإيطالي في تصريحات صحفية عقب المباراة: «أريد أكثر من محرز.. عليه إعطاء المزيد للفريق وأنا لم أره يعمل بشكل جيد في التدريبات»، وأضاف: «إنه ليس في حالة جيدة الآن وأردت أن أحفزه»، ويبدو أن المدرب الإيطالي أراد معاقبة اللاعب الجزائري بعد الاعتماد عليه أساسيا خلال مواجهة إيفرتون وتركه احتياطيا للمرة الثانية هذا الموسم، حيث كانت المرة الأولى أمام تشيلسي في أكتوبر الماضي وتحدث رانييري قبل مواجهة الإثنين، وأرجع سبب إبقائه اللاعب الجزائري احتياطيا إلى الإرهاق: «محرز يحتاج إلى الراحة قليلا واللاعب غراي يعمل بشكل جيد في التدريبات.. قمت بهذه الخطوة لمصلحة كل اللاعبين». ولعب أفضل لاعب في «البريمير ليغ» 25 دقيقة فقط من لقاء أول أمس، حيث اعتمد عليه احتياطيا وهو الأمر الذي آثار استغراب العديد من المتتبعين والإعلاميين، بالإضافة إلى أنصار الفريق في ظل الوضعية الصعبة التي يتواجد فيها ليستر سيتي وغياب فاردي المعاقب، على غرار اللاعب السابق لنادي «الثعالب» ستيف غوبي الذي عبر عن تفاجئه بتواجد محرز في الاحتياط. في المقابل، أشاد لاعب ليستر سيتي ألبريتون كثيرا بالمهاجم الجزائري إسلام سليماني وأكد بخصوصه أنه لاعب جيد جدا وأنه يقوم بعمل كبير مع ليستر سيتي.