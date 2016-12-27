نابولي يشترط 320 مليار سنتيم لتسريح غولام في الميركاتو الشتوي

حددت إدارة نادي نابولي الإيطالي مبلغ 18 مليون أورو، ما يقارب 320 مليار سنتيم بالعملة الجزائرية، لتسريح الظهير الأيسر الدولي الجزائري فوزي غولام للأندية الراغبة في الاستفادة من خدماته خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، حسبما كشفته تقارير إعلامية إيطالية أمس الثلاثاء، أين أكد موقع «غازا ميركاتو» المحلي أن الرئيس «دي لورينتيس» حدد سعر 18 مليون أورو للتخلي عن خدمات نجمه الدولي الجزائري، الذي يعتبر أحد أعمدة نادي الجنوب الإيطالي، وهذا في ظل الاهتمام المتزايد بخدماته من طرف أكبر الأندية من مختلف الدوريات الأوروبية، وعلى رأسها ريال مدريد وبايرن ميونيخ اللذان أبديا اهتمامهما بالظهير الأيسر للخضر، ودخلا على الخط لمزاحمة كل من أتليتيكو مدريد، جوفنتوس، تشيلسي وباريس سان جرمان على خدمات صاحب 25 ربيعا، ويأتي مطلب دي لورينتيس في الوقت الذي تتواصل مفاوضات الإدارة ووكلاء أعمال غولام من أجل تجديد عقد الدولي الجزائري الذي ينتهي شهر جوان 2018، والتي باشرها الطرفان منذ عدة أشهر من دون التوصل إلى أرضية اتفاق من الجانب المالي، وهو ما تعمل إدارة النادي على إيجاد حل سريع له لتجديد عقده في أقرب وقت، خصوصا أن ربط اللاعب بعقد إلى أبعد من سنة 2018 من شأنه أن يرفع من سعر غولام الذي يصر المدرب «موريزيو ساري» على حسم تجديده، وهو الذي بدأ يفكر في كيفية تعويضه مطلع العالم المقبل، الذي سيعرف غيابه غولام عن فريقه لقرابة الشهر الكامل لارتباطه بالمشاركة رفقة المنتخب الوطني الجزائري في نهائيات كأس أمم إفريقيا بالغابون.