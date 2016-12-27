العميد بالقوة السابعة... المكرة تزيح سوسطارة وسطيف تنهى حلم الساورة

نجح نادي إتحاد بلعباس في الإطاحة بضيفه إتحاد العاصمة وتحقيق التأهل إلى الدور ربع النهائي من منافسة كأس الجمهورية خلال المواجهة التي جمعت الفريقان، أمس الثلاثاء، لحساب الدور ثمن النهائي التي حسمتها المكرة بركلات الترجيح (5-4) بعد نهاية ال120 دقيقة بالتعادل السلبي، ليجدد البلعباسيون فوزهم للمرة الثانية على أبناء سوسطارة هذا الموسم فيما تتواصل سلسلة النتائج المتذبذبة لأشبال بول بوت. وبذات الطريقة حجز وفاق سطيف مقعده في ربع النهائي بعدما أطاح بضيفه شبيبة الساورة بركلات الترجيح (7-6) في المباراة التي انتهى وقتها الرسمي وشوطيها الإضافيين بثنائية في كل شبكة .هذا ولم يترك، حامل اللقب، مولودية الجزائر أي مجال للمفاجأة وقسى على ضيفه نادي إتحاد بني دوالة من القسم الثاني هواة، بسباعية كاملة مقابل هدف وحيد، ليحجز العميد مكانه في الدور ربع النهائي ويؤكد الفترة الرائعة التي يمر بها فيما سيركز إتحاد بني دوالة على سباق الصعود نحو الرابطة المحترفة الثانية .وفي المباراة الأخيرة تأهلت شبيبة القبائل بشق الأنفس إلى الدور القادم على حساب نصر الفجوج، من القسم الجهوي، الذي خرج بشرف، أين انتظر أصحاب الأرض إلى غاية الدقيقة ال83 ليحرر بولعويدات الأنصار بالهدف الوحيد في اللقاء الذي عرف سقوط مناصرين في المدرجات وتم نقلهما إلى مستشفى تيزي وزو.

النــتـــــائج:

وفاق سطيف 2 – 2 شبيبة الساورة (تأهل وفاق سطيف بركلات الترجيح 7-6)

إتحاد بلعباس 0 – 0 إتحاد الجزائر (تأهل إتحاد بلعباس بركلات الترجيح 5-4)

شبيبة القبائل 1 – 0 نصر الفجوج

مولودية الجزائر 7 - 1 إتحاد بني دوالة