تعرف على أفضل رياضي لسنة 2016 في استفتاء وكالات أوروبية

في استفتاء أجرته وكالات الإنباء الأوروبية، تصدر رونالدو النتائج كأفضل رياضي لعام 2016، متفوقا على نجوم كبار في عالم كلاعب التنس البريطاني أندري موراي والسباحة الهنغارية كاتينكا هوزو ونجم رياضة سباق السيارات " الفور ميلا وان" الألماني نيكو روزبرغ .

وحسب الاستفتاء فالنجم البرتغالي كريستانو رونالدو مهاجم نادي ريال مدريد الإسباني احتل المركز الأول برصيد 204 نقاط، متبوعا بموراي 180 نقطة وهوزو 136 نقطة وروزبرغ 115 نقطة.فيما احتل البطل الاولمبي البريطاني من أصول صومالية محمد فرح المركز الخامس برصيد 93 نقطة.

الاستفتاء الذي شاركت فيه 27 وكالة من مختلف الدول الاوروبية، أخذ بعين الاعتبار انجازات الرياضيين خلال نفس السنة، وهو الأمر الذي استفاد منه رونالدو ليتصدر القائمة بعد فوزه بدوري أبطال أوروبا رفقة ريال مدريد وكأس العالم للأندية وكأس أمم أوروبا رفقة منتخب بلاده البرتغال.