محرز ثاني أفضل لاعب عربي لسنة 2016

حل الدولي الجزائري رياض محرز في المرتبة الثانية في سباق جائزة موقع "كووورة" الإماراتي لأفضل لاعب في العالم العربي لعام 2016، والتي فاز بها اللاعب المصري محمد صلاح (نادي روما) مساء أمس الثلاثاء في إمارة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، خلال حفل ''غلوب سوكر'' العالمي.

من جهته جاء المغربي مهدي بن عطية مدافع جوفنتوس الإيطالي، في المرتبة الثالثة. وسبق لمحرز، لاعب ليستر سيتي الانجليزي, وأن توج مؤخرا بجائزة أفضل لاعب إفريقي لعام 2016 التي تمنحها قناة ''بي بي سي'' البريطانية، كما احتل المرتبة السابعة في سباق الكرة الذهبية العالمية لجريدة ''فرانس فوتبول''. ويتواجد محرز أيضا ضمن 3 لاعبين يتنافسون على الكرة الذهبية الإفريقية التي تقدمها الكنفدرالية الإفريقية لكرة القدم لأفضل لاعب إفريقي لسنة 2016.