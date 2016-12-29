ليكنس يعلن عن تاريخ الكشف عن قائمة 23 لاعبا المشاركة في كان 2017

سيتم الإعلان، عن قائمة ال 23 لاعبا للمنتخب الجزائري لكرة القدم، يوم الإثنين المقبل 2 جانفي، من طرف الناخب الوطني جورج ليكانس، حسب ما أعلنت عنه اليوم الخميس، الاتحادية الجزائرية لكرة القدم الفاف، على موقعها الرسمي. وتوضح الفاف، ما يلي، سيعقد الناخب الوطني جورج ليكانس، ندوة صحفية يوم الإثنين المقبل سا 00 :11، بقاعة المحاضرات التابعة للمركب الأولمبي محمد بوضياف بالجزائر، كما سيتم الإعلان عن قائمة، اللاعبين الجزائريين المعنيين بكأس أفريقيا-2017 المقررة من 14 جانفي إلى 5 فيفري بالغابون، قبل انطلاق الندوة لصحفية. وكان التقني البلجيكي، قد ضبط قائمة موسعة تضم، 32 لاعبا تحسبا لموعد الغابون. وسيواجه المنتخب الجزائري، وديا نظيره الموريتاني، يوم 7 جانفي على الساعة 00 :17، بملعب مصطفى تشاكر بالبليدة، فيما لم تعط الهيئة الاتحادية اي تفاصيل، عن المباراة الودية الثانية التي قد يخوضها نفس المنتخبين يوم 10 جانفي. ويشرع الفريق الجزائري، في تربص يوم 2 جانفي بالمركز الفني الوطني بسيدي موسى الجزائر، على أن يتنقل إلى الغابون يوم 12 جانفي. في كأس أفريقيا-2017، يتواجد المنتخب الجزائري ضمن المجموعة الثانية، رفقة منتخبات زمبابوي، وتونس، والسنغال.