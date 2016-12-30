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تعرف على تاريخ سحب عملية القرعة للدور ربع النهائي من كأس الجزائر

  • 30/12/2016
  • الوكالات
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تعرف على تاريخ سحب عملية القرعة للدور ربع النهائي من كأس الجزائر تحميل الملف

ستسحب قرعة الدور ربع النهائي، من كأس الجزائر لكرة القدم أكابر، يوم 8 جانفي المقبل،  حسبما علم اليوم الجمعة، من رئيس اللجنة المشرفة على المنافسة،علي مالك. وقال مالك ، لقد إحتفظنا بتاريخ 8 جانفي، بالنسبة لمراسيم سحب القرعة، في إنتظار ترسيم ذلك. وتم التعرف، يومي الثلاثاء والاربعاء، على النوادي المتأهلة إلى الدور ربع النهائي المقرر خلال شهر مارس. وينشط هذا الدور ستة فرق من الرابطة الاولى هي: شبيبة القبائل، ووفاق سطيف، واتحاد بلعباس، ومولودية الجزائر، وشباب بلوزداد، و نصر حسين داي، بلإضافة إلى ممثل واحد عن الرابطة الثانية، هو أهلي برج بوعريريج، وآخر من قسم الهواة شرق، هو اتحاد تبسة،  الذي بلغ الموسم الماضي المربع الذهبي. 

موضوع : تعرف على تاريخ سحب عملية القرعة للدور ربع النهائي من كأس الجزائر
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