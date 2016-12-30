بالفيديو.. أسرع أهداف البريميرليغ في العام 2016

تمكن الإسباني بيدرو رودريغيز، نجم تشيلسي، من احراز أسرع هدف في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم للعالم 2016، وذلك، ضمن الجولة التاسعة من الدوري.

وهز بيدرو رودريغيز صاحب 29 عاما، شباك مانشستر يونايتد، بعد مرور 30 ثانية فقط، على انطلاق مباراة "القمة"، التي جمعتهما، يوم الأحد 23 أكتوبر الماضي، وذلك في إطار منافسات الجولة التاسعة للبريمير ليغ.

وسجل الفرنسي ايتيان كابوي (28 عاما)، لاعب خط وسط فريق واتفورد، ثاني أسرع أهداف الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، عقب 33 ثانية في شباك فريق ليستر سيتي، حامل اللقب، يوم السبت 19 نوفمبر.

وقاد تشارلي أوستن، مهاجم فريق ساوثهامبتون، فريقه إلى الفوز على ضيفه إيفرتون، بهدف وحيد، أحرزه، بعد مرور 41 ثانية فقط وهو ثالث أسرع هدف، من انطلاق صافرة بداية اللقاء، الذي جمعهما، الأحد 27 من الشهر الماضي، في إطار منافسات الجولة 13 من الدوري.

وأحرز مدافع فريق ساوثهامبتون والمنتخب الهولندي، فيرغل فان ديك، رابع أسرع هدف في الدوري، بعد 69 ثانية في شباك الفرنسي هوغو لوريس حارس توتنهام، يوم الأربعاء الماضي، على ملعب سانت ماري، ضمن الجولة الثامنة عشر.

وسجل الويلزي سام فوكس، مهاجم فريق بيرنلي، خامس أسرع هدف في الدوري الانجليزي هذا الموسم، وذلك، في مرمى ليفربول، بعد دقيقة و38 ثانية، من عمر المباراة التي جمعتهما الفريقين، ضمن منافسات الجولة الثانية من البريمير ليغ.