الرابطة تتخبط في سوء التنظيم وحصيلة النصرية في مرحلة الذهاب إيجابية

انتقد مراد لحلو، رئيس النادي الهاوي لنادي نصر حسين داي، والناطق الرسمي باسم النادي المحترف، الرابطة الوطنية المحترفة لكرة القدم ولجنة تنظيم منافسة كأس الجمهورية، وطالب مسؤوليها بالتحرك والنزول إلى الميدان بدلا من إصدار القرارات من مكاتبهم، أين اتهمهم بسوء التنظيم، خصوصا بعد برمجة مواجهة الدور ثمن النهائي من منافسة السيدة الكأس أمام نادي بارادو، التي لعبت الأربعاء الماضي وانتهت بتأهل النصرية بركلات الترجيح بملعب الدار البيضاء، الذي لا يليق بمواجهات من هذا النوع، وهو ما اعتبره لحلو مساسا بمصداقية الاحتراف الذي تحاول الاتحادية الجزائرية لكرة القدم «فاف» تطبيقه في الكرة الجزائرية منذ أكثر من ست سنوات، من دون النجاح فيه، حيث صرح للإذاعة الوطنية قائلا: «نحن لا نملك من الاحتراف الذي تحاول الاتحادية الجزائرية لكرة القدم تطبيقه سوى الإسم، الرابطة الوطنية المحترفة تعاني من سوء التنظيم ولجنة تنظيم كأس الجمهورية تصدر قرارات ارتجالية، على هؤلاء المسؤولين الخروج والنزول إلى الميدان وليس البقاء في مكاتبهم وإصدار قرارات من هناك، عليهم تحمّل مسؤولياتهم كاملة وليس انتقاد الأندية ورؤسائها فقط»، مضيفا: «لقد برمجوا مواجهة النصرية ونادي بارادو في ثمن نهائي الكأس بملعب الدار البيضاء، الذي لا يصلح لاحتضان هذا النوع من المواجهات، فأرضية الميدان في وضعية كارثية وبها عدة ثقوب، من دون الحديث عن المدرجات والنقائص الكبيرة بها، فـ3000 مناصر من فريقنا وجدوا أنفسهم من دون مرحاض وحمّلونا نحن المسؤولية بينما لا يمكننا نحن كمسيرين في الفريق فعل أي شيء، لأن هذا دور الرابطة ولجنة تنظيم كأس الجمهورية»، وتابع: «لاعبو بارادو متعودون على هذا الملعب، لكن لاعبينا تفاجؤوا بسوء أرضيته ولم يستطيعوا تطبيق طريقة لعبهم، وهو ما يفسّر الوجه الضعيف الذي ظهروا به، لقد تخوفوا من الإصابات أكثر من أي شيء آخر ولا يمكن أن نلومهم على مستواهم فوق أرضية مماثلة»، كما تعجب ذات المتحدث من غياب الإنارة في ملعب الدار البيضاء والذي كان سيطرح إشكالا كبيرا، على حد تعبيره، لو تواصل اللقاء الذي انتهى بعد الشوطين الإضافيين إلى ركلات الترجيح، بينما أشاد باستقبال السلطات المحلية لبلدية الدار البيضاء وتوفيرهم كل ما احتاجه الفريق قبل الداربي العاصمي أمام أبناء بارادو.

راضون عن حصيلتنا ذهابا.. سنكون أقوى في العودة ونتمنى الاستقبال في الكأس في 20 أوت

في سياق منفصل، أبدى لحلو رضاه عن حصيلة النصرية في مرحلة الذهاب التي أنهتها في المركز السابع برصيد 21 نقطة، رغم تحسره على تضييع بعض النقاط السهلة التي كانت ستسمح للفريق بالتواجد في مركز أحسن، كما وعد أن يظهر النادي العاصمي بصورة أحسن خلال النصف الثاني من الموسم خصوصا بعد التدعيمات النوعية التي قام بها في الميركاتو الشتوي، وقال في هذا الشأن: «لقد أنهينا مرحلة الذهاب في مركز مشرف بـ21 نقطة وهو ما كنا نتمناه، نحن راضون بحصيلتنا رغم أننا كنا قادرين على إنهائها بشكل أفضل لو عرفنا كيف نسير بعض اللقاءات التي ضيعنا فيها النقاط بطريقة ساذجة، خصوصا خارج الديار، لكن هذه هي كرة القدم»، مستطردا: «لقد قمنا بتدعيمات نوعية في الميركاتو الشتوي الحالي وسنكون أقوى خلال مرحلة العودة». وعن المنافس الذي يفضل فريقه مواجهته في ربع نهائي كأس الجمهورية، قال لحلو: «نحن لا نفضل أي فريق عن آخر، كل الأندية التي تأهلت إلى ربع النهائي قوية ولها نفس الحظوظ لحجز مقعدها في المربع الذهبي، أمنيتنا الوحيدة أن تبتسم لنا القرعة لنستقبل فوق أرضية ميداننا».