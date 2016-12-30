الكان مهمّ جدا للجزائريين وطموحنا كبير في الغابون

كشف سفيان فيغولي أن كأس أمم إفريقيا 2017 تعني الكثير له كلاعب ولكل الجزائريين، وأنه سيعمل وباقي رفاقه في المنتخب الوطني على تحقيق نتيجة إيجابية في الغابون، موضحا أن طموحهم كبير في هذه المنافسة، ورد اللاعب الجزائري في حوار خص به الموقع الرسمي لناديه وست هام الانجليزي مساء الخميس، عندما سئل عن «كان 2017» المقرر بالغابون مطلع السنة الداخلة قائلا: «أولا وقبل كل شيء أنا مركز تماما على مواجهة ليستر سيتي، بعدها سنباشر التحضير لنهائيات كأس إفريقيا التي ستكون في الغابون»، وأضاف اللاعب السابق لفالنسيا الإسباني قائلا: «هذه المنافسة مهمة جدا لي ولكل المنتخب الجزائري وكل محبيه.. نحن في طريقنا للتحضير الجيد للكان لأن طموحنا كبير في كأس إفريقيا ونريد تحقيق نتيجة جيدة في هذه الدورة»، وتحدث فيغولي عن مواجهة اليوم أمام كل من محرز وسليماني عندما ينزل فريقه وست هام ضيفا على نادي «الثعالب» برسم الأسبوع 19 من الدوري الانجليزي الممتاز، قائلا: «إنها مواجهة أمام اثنين من زملائي، إنهما شقيقاي سأكون سعيدا ومن دواعي سروري عندما ألعب ضدهما.. آمل أن يكون فريقنا قادرا على تحقيق الفوز من أجل تحسين مركزنا مرة أخرى في الترتيب العام للبطولة وإسعاد مشجعينا»، كما عبر ذات المتحدث عن سعادته بالتمريرة الحاسمة التي قدمها في المباراة الأخيرة أمام سوانزي سيتي، وقال في هذا الشأن: «حققنا فوزنا الثالث خارج الديار ونحن في حاجة إلى تحسين عملنا والعمل أكثر على نقاط ضعفنا، وأنا سعيد بالتمريرة الحاسمة».