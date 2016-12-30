ماضوي: عودتي جاءت بالصدفة وعرض الوفاق لا يُرفض

«من العيب اعتبار زرڤان مساعدا وسنعمل جنبا إلى جنب»

من المنتظر أن يلتحق المدرب العائد إلى وفاق سطيف، خير الدين ماضوي، اليوم بمدينة سطيف، بعد أن أنهى تربص شهادة «كاف أ«، وسيكون على موعد مع الرئيس حسان حمّار في جلسة لترسيم توقيعه على عقد إشرافه على تدريب التشكيلة، في منصب مدرب رئيسي، وهو ما أكده ماضوي عبر أمواج الإذاعة الوطنية أمس، أين كشف أن الصدفة هي التي قادته إلى العودة إلى فريقه، بعد أن تزامنت استقالة عمراني مع فسخ عقده مع نادي الوحدة السعودي، حيث قال: «كنت على اتصال دائم مع الرئيس حمّار منذ مغادرتي، وأعتقد أن الصدفة وراء عودتي بعد أن انسحب المدرب عمراني في نفس اليوم الذي فسخت فيه العقد مع نادي الوحدة، حيث تلقيت اتصالا مباشرا من حمّار ولم أكن موافقا مائة بالمائة في البداية بسبب عدم إنهائي ارتباطي بشكل نهائي مع الوحدة.. الوفاق هو الفريق الذي ترعرعت فيه وهو فريق المدينة ولا يمكن رفضه، وقبلت بالمهمة من دون شروط تعجيزية».

«التشكيلة ثرية جدا وتضمه أحسن اللاعبين في البطولة»

وبخصوص مدى قدرة التشكيلة الحالية على تحقيق الأهداف المسطرة، أشاد ماضوي كثيرا بالقدرات الفردية والجماعية لناصر الوفاق، وأكد أنها تمتلك الإمكانيات لتحقيق الأهداف، حيث قال: «تشكيلة وفاق سطيف ثرية جدا وتزخر بأحسن اللاعبين في البطولة، وتمزج بين عنصر الخبرة والمواهب الشابة، من لاعبين من المنتخب الأولمبي إلى لاعبين من الخبرة على غرار آيت واعمر، تام بانغ وبدران، وهو مزيج يتمنى أي مدرب أن يكون تحت تصرفه، وما يمكن قوله أن التشكيلة من أحسن التشكيلات ولديها كل الإمكانيات لتحقيق الأهداف وأتمنى أن أجد الوصفة المناسبة لتوظيف اللاعبين».

«عيب أن اعتبر زرڤان مدربا مساعدا وسنعمل معا»

وبخصوص الطاقم الذي سيعمل إلى جنبه والعلاقة التي ستربطه بالمدرب المساعد زرڤان، رد ماضوي بذكاء بقوله: «كان لي حديث مع الرئيس حمّار قبل أن يعين زرڤان مدربا، وأكدت له أن زرڤان من المفروض أن يشرف على الفريق مدربا رئيسيا خاصة أنه سبق له أن تولى هذا المنصب في وفاق سطيف، كما أدى مهامه هذه المرة بشكل جيد، ومن جهتي فإن زرڤان صديقي ولا يمكنني بل ومن العيب أن أعتبره مدربا مساعدا، وسأعمل معه جنبا إلى جنب، فهو يملك أفكارا ستفيد التشكيلة»، وعن مدرب الحراس أكد ماضوي أنه هو من كان وراء جلب برارمة. وعن علاقته بالأنصار بعد أن غادر الفريق مرغما وتحت ضغوطاتهم، أكد ماضوي: «لن أنسى وقفة الجمهور معي في أول تجربة لي كمدرب رئيسي، والدعم الذي تلقيته موسم انتزاع اللقب الإفريقي، وأتمنى أن تتكرر هذه الوقفة من قبل الجمهور، وأنا جد مسرور بعودتي وملاقاتي المناصر السطايفي».

بوطبة على موعد مع التوقيع اليوم

حددت الإدارة موعدا مع ظهير أيسر دفاع تاجنانت، بوطبة، من أجل الحضور إلى مقر النادي اليوم والخوض في تفاصيل العقد الذي سيربطه بالفريق، بعد أن تم الاتفاق المبدئي عبر الاتصالات الهاتفية، ومن غير المستبعد حسب مصادر موثوقة أن ينتهي لقاء اليوم بترسيم توقيع بوطبة على عقد انضمامه إلى وفاق سطيف لموسمين، خاصة أن اللاعب حر من أي ارتباط، حيث تستعجل الإدارة إيداع ملف طلب التأشيرة حتى يكون في موعد التنقل بعد غد الإثنين لحضور تربص إسبانيا.

الإدارة تحجز تذكرة للمهاجم بترونغال اليوم

ترسل الإدارة اليوم تأكيد حجز تذكرة الرحلة الجوية للمهاجم الفرانكو-جزائري بترونغال، من أجل ضمان التحاقه بمدينة سطيف اليوم أو غدا والجلوس على طاولة المفاوضات قبل ترسيم توقيعه على عقد انضمامه إلى الفريق، وتدعيم خط الهجوم الذي يشكو من غياب الفعالية خاصة بعد طول غياب المهاجم رشيد ناجي.

حاشي يخلف الموعد مع حمّار وبولمدايس يتمسك

لم يكن الظهير الأيسر المغترب فارس حاشي حاضرا في الموعد الذي حدده الرئيس حمّار، حين طلب منه الحضور إلى مقر النادي أول أمس الخميس، حيث بقي حاشي في مقر سكناه بفرنسا، وكان الرئيس حمّار يريد أن يتباحث مع اللاعب عن جلب فريق للتفاوض على تسريحه، فيما يبقى اللاعب ينتظر الحصول على مستحقاته العالقة ويدرس مختلف العروض قبل اتخاذ القرار النهائي، ونفس الأمر ينطبق على المهاجم بولمدايس الذي يصر على بالبقاء أو الحصول على وثائق تسريحه مجانا ومن دون إعادة جزء من مبلغ مليار سنتيم الذي تلقاه لحظة توقيعه بداية الموسم.

كامل أعضاء الوفد تحصلوا على التأشيرة

تحصل كامل أعضاء وفد وفاق سطيف المعنيين بحضور تربص الفريق في مدينة أليكانت الإسبانية، على التأشيرة، بعد أن جلب كاتب الفريق أول أمس الخميس جوازات سفر كامل الأعضاء مؤشرة، وسيكون 34 عضوا من بينهم 27 لاعبا في موعد السفر إلى مدينة أليكانت باستثناء العناصر المعنية بالتسريح، والذين سيتمّ تعويضهم بالجدد على غرار الظهير بوطبة والمهاجم بترونغال الذي لن يكون في حاجة إلى التأشيرة.