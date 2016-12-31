إطلاق أسماء نجوم كروية على بعض منشآت المركز التقني لتحضير المنتخبات

يتم، يوم الثلاثاء المقبل، إطلاق أسماء بعض نجوم الكرة الجزائرية على عدد من هياكل المركز التقني لسيدي موسى، حسب ما أفاد به اليوم السبت بيان للإتحادية الجزائرية لكرة القدم "فاف".

وسيطلق خلال الحفل الذي يشرف عليه وزير الشباب والرياضة الهادي ولد علي، اسم الناخب الوطني الأسبق وأحد نجوم فريق جبهة التحرير الوطني، عبد الحميد كرمالي، على أحد تلك الهياكل. وكان المرحوم كرمالي وراء التتويج الإفريقي الوحيد للمنتخب الجزائري عام 1990، خلال النهائيات القارية التي احتضنتها الجزائر.

ووجهت ''الفاف'' الدعوة بالمناسبة إلى كافة اللاعبين الذين ساهموا في هذا الإنجاز، من أجل تكريمهم وحضور لحظة تخليد روح الراحل كرمالي من خلال تسمية أحد المنشآت باسمه عرفانا لما قدمه للكرة الجزائرية منذ أن كان لاعبا في صفوف منتخب جبهة التحرير الوطني في خمسينيات القرن الماضي إلى غاية قيادته الخضر لتحقيق انجاز غير مسبوق.

وكشف البيان، عن أسماء جميع اللاعبين الذين توجوا "بكان" 1990، ويتعلق الأمر بكل من : كمال قادري، الهادي العربي، عنتر عصماني، فضيل مغارية، نور الدين بونعاس، علي بن حليمة، كمال عجاس، رشيد أدغيغ، مسعود آيت عبد الرحمان، لطفي مانع، عبد الحكيم سرار، طارق لعزيزي، محي الدين مفتاح، جمال عماني، سي الطاهر شريف الوزاني، موسى صايب، حميد رحموني، شريف وجاني، عبد الرزاق جحنيط، محمد راحم، رابح ماجر، ناصر بويش، جمال مناد.