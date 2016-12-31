تعرف على أحسن هداف للخضر خلال عام 2016

أنهى مهاجم دينامو زغرب الكرواتي لكرة القدم العربي هلال سوداني، عام 2016 كأحسن هداف للمنتخب الوطني برصيد 4 أهداف في 3 مباريات.

ويتقدم سوداني زملاءه سليماني بـ 3 أهداف، ورياض محرز وسفيان فغولي وسفير تايدر بهدفين لكل لاعب. وخلال هذه السنة، سجل سوداني 29 سنة هدفا ضد السيشل والكامرون وثنائية أمام ليزوطو. وقد حرمته الإصابات المتعددة التي تعرض لها، من بعض مقابلات الخضر، كانت آخرها ضد نيجيريا في أويو يوم 12 نوفمبر الماضي، أين إنهزم المنتخب الوطني بنتيجة 3-1 لحساب اليوم الثاني من تصفيات مونديال-2018. كما أنهى ابن مدينة الشلف، مرحلة الذهاب للبطولة الكرواتية كأحسن هداف برصيد 10 أهداف.

ويستعد سوداني للمشاركة مع المنتخب الجزائري في كأس إفريقيا للأمم- 2017 التي ستنطلق بداية من 14 جانفي إلى 5 فيفري، حيث سيكون إحدى الأوراق الرابحة لتشكيلة الناخب الوطني، جورج ليكانس، خلال الموعد الغابوني.