سوداني يتفاجأ من إبعداد مجاني وفيغولي عن قائمة الـ 23

أبدى المهاجم الدولي الجزائري لنادي دينامو زغرب الكرواتي لكرة القدم العربي هلال سوداني "إندهاشه" بعد عدم توجيه الدعوة للمدافع كارل مجاني و وسط الميدان سفيان فيغولي للمشاركة في كأس إفريقيا للأمم (كان-2017) التي تحتضنها الغابون بين 14 جانفي و5 فيفري.

وقال سوداني: "بكل صراحة عدم دعوة مجاني و فيغولي للمشاركة في كان-2017 فاجأني لأنهما عنصران مهمان حضرا كل المباريات التصفوية. أظن أنه علينا إحترام خيارات المدرب". وكان مدرب المنتخب الجزائري لكرة لقدم, البلجيكي جورج ليكنس, قد كشف أمس السبت عن القائمة النهائية ل 23 لاعبا تحسبا للمشاركة في كأس افريقيا للامم 2017 والتي خلت من إسمي فيغولي (ويست هام يونايتد/انجلترا) والقائد كارل مجاني (ليغانيس/ اسبانيا)، وهو ما شكل مفاجأة لدى المتتبعين. وأضاف سوداني في تصريحات لقناة الهداف: "الأمور الجدية تبدأ من الآن بالنسبة لنا.علينا التركيز جيدا في هاته المرحلة. نهدف للذهاب إلى أبعد حد ممكن في هاته الدورة الافريقية وإسعاد جماهيرنا رغم أن المهمة صعبة". وبخصوص مستقبله الشخصي مع ناديه، لم يستبعد ثاني أحسن هداف للخضر حاليا برصيد 21 هدفا فكرة مغادرة دينامو زغرب خلال الميركاتو الشتوي. وفي هذا الشأن أوضح: "تلقيت العديد من العروض لكنني أفضل التركيز حاليا على كأس إفريقيا. لا أستبعد كلية الانضمام إلى فريق آخر قبل التوجه إلى الغابون". ويشرع المنتخب الجزائري في تربص يوم الاثنين بالمركز الفني الوطني للفاف بسيدي موسى (الجزائر) على أن يتنقل إلى الغابون يوم 12 جانفي. في كأس افريقيا-2017، يتواجد المنتخب الجزائري ضمن المجموعة الثانية رفقة منتخبات زيمبابوي و تونس و السينغال.