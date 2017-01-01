محرز سابع أفضل لاعب في العالم حسب صحيفة ماركا الاسبانية

نال الدولي الجزائري، والجناح الايسر لنادي ليستر سيتي الانجليزي، رياض محرز، المرتبة السابعة في ترتيب احسن 100 لاعب في العالم لسنة 2016، حسب استفتاء لصحيفة ماركا الاسبانية. وجاء في مقدمة الترتيب، النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، متبوعا بالنجم الآخر لنادي برشلونة، ومنتخب الارجنتين ليونيل ميسي، يليهما، الدولي الفرنسي ومهاجم اتليتيكو مدريد انطوان غريزمان. وسبق لرياض محرز، وان تحصل على نفس المرتبة في ترتيب الكرة الذهبية لمجلة فرانس فوتبول، المتخصصة لأحسن لاعب في العالم للسنة المنقضية. وتوج محرز 26 سنة، بلقب أحسن لاعب في الرابطة الانجليزية الممتازة لموسم 2015- 2016، و أفضل لاعب إفريقي لسنة 2016، من قبل هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي.كما حل في المرتبة الثانية، لجائزة موقع كووورة، الإماراتي لأفضل لاعب عربي لعام 2016، والتي فاز بها المصري محمد صلاح نادي روما، خلال حفل غلوب سوكر العالمي. ويتواجد الدولي الجزائري، لنادي ليستر سيتي، في السباق من اجل التتويج بجائزة احسن لاعب افريقي لسنة 2016، التي تمنحها الكنفدرالية القارية. كما اختير الدولي الجزائري، رفقة إسلام سليماني، وفوزي غولام، ضمن تسعة لاعبين يتنافسون على جائزة أحسن لاعب مغاربي لسنة 2016، والتي تمنحها مجلة فرانس فوتبول. ومعلوم أن رياض محرز، قد استدعي ضمن قائمة ال23 لاعبا جزائريا، للمشاركة في نهائيات كأس افريقيا للأمم 2017 ، المقررة بالغابون 14 جانفي - 5 فيفري.