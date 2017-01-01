تعيين علي مشيش مدربا جديدا لشباب باتنة

عين التقني علي مشيش مدربا جديدا لشباب باتنة، خلفا لتوفيق روابح الذي قدم استقالته، حسب ما علم اليوم الأحد لدى نادي الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم.

وقد رمى روابح، الذي تولى الإشراف على العارضة الفنية منذ بداية الموسم الجاري، المنشفة بعد التعادل المسجل بباتنة أمام سريع غليزان بهدف لمثله لحساب الجولة الـ15 للمنافسة.

برحيل روابح، يصبح شباب باتنة عاشر ناد من الرابطة الأولى يقوم بتغيير مدربه منذ بداية الموسم, بعد كل من مولودية الجزائر، شبيبة القبائل، نصر حسين داي، شباب بلوزداد، اتحاد الجزائر، وفاق سطيف، شباب قسنطينة، شبيبة الساورة ومولودية بجاية.

عقب مرحلة الذهاب، يحتل الكاب المركز الـ13 في الترتيب العام برصيد 16 نقطة وبفارق نقطتين عن أول فريق مهدد بالنزول، شباب قسنطينة.

وفي منافسة كأس الجزائر، اقصي شباب باتنة خارج ميدانه من طرف اتحاد الجزائر بهدف لصفر في الدور السادس عشر للمنافسة.