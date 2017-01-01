تتويج رياض محرز بجائزة الأسد الذهبي 2016

توج الدولي الجزائري ونجم ليستر سيتي الانجليزي رياض محرز، بجائزة الأسد الذهبي 2016 في نسختها الـ 13 لجريدة "المنتخب" المغربية، من خلال استفتاء شارك فيه 40 من أبرز الصحفيين الرياضيين الأفارقة والعالميين، وما لا يقل عن 40.000 من زوار الجريدة الإلكترونية. محرز المتوج بجائزة افضل لاعب افريقي 2016حسب شبكة البي بي سي، تفوق على الدولي الغابوني ونجم بروسيا دورتموند الألماني بيير إميريك أوباميانغ الذي حل ثانيا، والدولي المصري والجناح الايمن لروما الايطالي محمد صلاح الذي حل ثالثا. ويعتبر محرز هو اللاعب العربي الثاني الذي يتوج بهذه الجائزة بعد النجم المصري، محمد ابو تريكة الذي حاز عليها في 2008. الترتيب النهائي للنسخة 13 لجائزة الأسد الذهبي:

ـ رياض محرز ـ ليستر سيتي206 نقطة

بيير أوباميانغ - بروسيا دورتموند: 170 نقطة

محمد صلاح اس روما : 84 نقطة

:حكيم زياش ـ أجاكس أمستردام 61 نقطة

ساديو ماني ـ ليفربول: 38 نقطة

- 22نقطة :المهدي بنعطية - جوفنتوس

:إسلام سليماني ـ ليستر سيتي 19 نقطة

:سيرج أوريي- باريس سان جيرمان 12 نقطة

خاما بيليات ـ صن داونز: 12 نقطة

أيمن عبد النور ـ فالنسيا : 4 نقاط

السجل التاريخي للأسد الذهبي:

2016: رياض محرز الجزائر

2015 بيير أوباميانغ الغابون

2014: يايا توري كوت ديفوار

2013: يايا توري كوت ديفوار

2012: ديديي دروغبا كوت ديفوار

2011: سيدو كيتا مالي

2010: صامويل إيتو الكامرون

2009: صامويل إيتو الكامرون

2008: محمد أبو تريكة مصر

2007: ديديي دروغبا كوت ديفوار

2006: ديديي دروغبا كوت ديفوار

2005: ديديي دروغبا كوت ديفوار

2004: صامويل إيتو الكامرون