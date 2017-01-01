بلعطوي في فرنسا.. الميركاتو متوقف وصاولة ينسحب في صمت

يعاني فريق مولودية وهران حالة من الجمود، بعدما لم يضمن الفريق لحد الساعة خدمات أي عنصر خلال سوق التحويلات الشتوية، ولعل الأمر الذي أكد أن مولودية وهران ليست بخير في الآونة الأخيرة هو مغادرة المدرب عمر بلعطوي نحو فرنسا لقضاء أعياد نهاية السنة، في الوقت الذي أعابت عليه بعض الأطراف خرجته على اعتباره كان من المفروض أن يبقى ويناقش مع الرئيس ميركاتو ناديه ويحضر لمرحلة العودة، والأكثر من هذا فإنه لن يشرف على حصة الاستئناف المقررة اليوم بسبب عدم عودته، والتي من المفترض أن تتزامن مع بداية تربص «الفينيكس» الذي سينطلق يوم الأربعاء ويدوم 5 أيام فقط.

نوبلي في المفكرة ومدرب الحراس يغادر

ومثلما كان عليه الحال في الأيام القليلة الماضية، فإن الأسماء موجودة إلا أن الملموس غائب في أروقة النادي، فبعد بناي، بن قابلية وآخرين فإن اسما آخر طفا إلى السطح في الساعات القليلة الماضية، وهو مهاجم مولودية العلمة نوبلي الذي قيل إنه تم الاتصال به من طرف إدارة النادي ومن المحتمل أن يكون حمراويا بنسبة كبيرة. من جهة أخرى، وبعد بن شيحة انسحب مدرب الحراس كريم صاولة من منصبه لأسباب غير معلومة، حيث لم يظهر له أي أثر منذ لقاء شباب قسنطينة، يحدث هذا في الوقت الذي باشرت الإدارة رحلة البحث عن خليفته، والذي لن يعين إلى غاية عودة المدرب الرئيسي عمر بلعطوي.