غولام يشترط 4 ملايير سنتيم شهريا من أجل تمديد عقده مع نابولي

طلب مناجير اللاعب الجزائري فوزي غولام، من إدارة نابولي الإيطالي أجرا سنويا بقيمة 2.5 مليون أورو، ما يعادله 45 مليار سنتيم بالعملة الجزائرية، للموافقة على تمديد عقد اللاعب مع الفريق الذي سينتهي جوان 2018، حيث سبق وأن توقفت المفاوضات بين الطرفين بعدما رفض مناجير اللاعب، وهو شقيقه نبيل، العرض الذي قدمته إدارة النادي الأزرق بـ1.6 مليون أورو فقط، وهذا حسبما ذكرته الصحافة الإيطالية أمس والتي كشفت أيضا أن غولام ومناجيره بالإضافة إلى مستشاريه باشروا دراسة العرض المقدم من قبل بايرن ميونيخ الألماني والمقدر بـ3 ملايين أورو في السنة لمدة أربع سنوات، وباشروا المفاوضات مع الألمان، وأرجعت الصحافة الإيطالية مطالب اللاعب إلى تألقه في الفترة الأخيرة بالإضافة إلى تهافت الأندية عليه، على غرار بايرن ميونيخ الألماني وتشيلسي وأرسنال الانجليزيين وباريس سان جرمان الفرنسي، ويحصل الظهير الأيسر السابق لسانت ايتيان الفرنسي على 900 ألف أورو سنويا، ويسعى شقيقه إلى رفع دخله السنوي واستغلال المستوى الكبير الذي يقدمه في الفترة الأخيرة، بالإضافة إلى إصرار مدربه ساري على عدم تسريحه في الميركاتو الشتوي ورفض كل العروض المقدمة في ظل حاجته إليه في الكالتشيو الإيطالي ورابطة الأبطال الأوروبية، بعدما أوقعت القرعة نابولي في مواجهة ريال مريد الإسباني في المنافسة الأوروبية. وفي سياق منفصل، اختير غولام ثالث أفضل لاعب في نابولي في مرحلة الذهاب للدوري الإيطالي بعد الاستفتاء الذي قام به موقع «توتو ميركاتو».