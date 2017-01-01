ناد كرة القدم يفسخ عقد لاعبه بسبب زراعة شعره دون موافقتهم

قرر نادي بلدية أرضروم سبور التركي، اليوم الأحد، فسخ التعاقد مع لاعب الفريق الكروي فخري تتار، لزراعة شعره دون الحصول على إذن مسبق من قبل مسؤولي النادي. وفي تصريح للأناضول، قال رئيس النادي علي دميرهان إن بلدية أرضروم، فسخ التعاقد مع اللاعب تتار، لزراعة شعره دون الحصول على إذن من النادي، وأضاف أنه تم توجيه الشكر له على الفترة التي قضاها مع الفريق.وتعرض فخري تتار 33 عامًا، للإصابة في إحدى مباريات فريقه في الأسبوع الحادي عشر لدوري الدرجة الثانية، وتم إرساله إلى مدينة اسطنبول لتلقي العلاج اللازم، إلا أن المفاجأة كانت قيامه بزراعة شعره دون الحصول على إذن. وبعد أن فسخ نادي بلدية أرضروم سبور، تعاقده مع تتار، انتقل اللاعب على الفور للتعاقد مع صقاريا سبور، بدوري الدرجة الثالثة التركي، مدة موسم ونصف الموسم، دون الكشف عن القيمة المالية للصفقة.