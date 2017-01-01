نعلم ما ينتظره الشعب.. وسنعمل على الذهاب بعيدا في الكان

قال إنه انتظر طويلا موعد الالتحاق بـ«الخضر»

بلخيثر لـ«النهار»: «لم أنم من فرحة استدعائي ولن أخيّب ليكانس»

في اتصال هاتفي به، قال مختار بلخيثر إنه سعيد جدًا باستدعائه لخوض كأس إفريقيا 2017، بعد أن ورد اسمه ضمن قائمة 23، وقال لاعب النادي الإفريقي لـ«النهار»: «لم أنم من فرحة استدعائي وأشكر المدرب على الثقة التي وضعها في، ولن أخيبه، وأتمنى أن أحصل على مكانة أساسية»، وقال بلخيثر إنه كان ينتظر الاستدعاء: «انتظرته طويلا، وحتى لما غبت عن لقاء نيجيريا مع أن اسمي ورد في محيط المنتخب إلا أن إحساسا داخليا كان يخبرني أنني سألعب كأس إفريقيا وهو ما حصل، أتمنى فقط أن أنجح في إقناع النّاخب الوطني بإمكانياتي، وأكون في مستوى ثقته وتوقعاته، وهو الذي ينتظر مني الكثير». وعن رؤيته للمشاركة الجزائرية وتوقعاته قال: «متفائل خاصة أن المنتخب الوطني يملك لاعبين ممتازين ومجموعة رائعة».

قال إنهم سيبذلون ما بوسعهم للذهاب بعيدا في «الكان».. مفتاح لـ«النهار»:

«لم أكن أتوقع التواجد في القائمة النهائية وهذا ما قاله لي ليكانس في التربص»

عبر مدافع اتحاد العاصمة ربيع مفتاح، عن سعادته بالتواجد في القائمة النهائية للمنتخب، والتي ستشد الرحال إلى الغابون لخوض غمار نهائيات كأس أمم إفريقيا، وقال إنه لم يكن ينتظر هذه الدعوة، وأوضح في هذا الصدد في تصريح لـ«النهار»: «سعيد بالعودة مجددا إلى المنتخب الوطني، صراحة لم أكن أنتظر التواجد في القائمة النهائية التي ستشارك في نهائيات كأس أمم إفريقيا»، وعن الحديث الذي جمعه بالناخب الوطني جورج ليكانس أثناء مشاركته في تربص المحليين بمركز سيدي موسى مؤخرا، قال: «بعد الانتهاء من التربص أكد لنا المدرب أن بعض العناصر المحلية لديها القدرة والإمكانيات للتواجد مع المنتخب الأول، وهذا ما تجسد هذه المرة باستدعائي أنا وزميلي محمد بن يحيى من اتحاد العاصمة». هذا وبدا مفتاح واثقا من قدرته على الظفر بمكانة، في ظل المشكل الذي يعاني منه المنتخب في الدفاع، واستطرد قائلا: «المنتخب يضم في صفوفه لاعبين كبارا، منهم من يتمتع بخبرة لا يستهان بها، صحيح أنه يعاني نوعا ما على مستوى الدفاع، لكن إذا ما طلب المدرب خدماتي سأبذل ما بوسعي لأكون في المستوى وعند حسن ظن الجميع»، وعن الهدف الذي يسعى الخضر لتحقيقه من خلال المشاركة في «الكان» قال: «هدفنا يبقى تشريف الجزائر ورفع راية الوطن عاليا، وسنبذل ما في وسعنا للذهاب بعيدا في الكان، ولم لا العودة بالتاج الإفريقي من الغابون».

قال إنهم يريدون مشاركة مشرّفة

بونجاح: «سنكون في مستوى ما ينتظره الشعب الجزائري»

أعرب لاعب السد القطري بغداد بونجاح، في حديث إلى «النهار» عن سعادته بتواجده في القائمة النهائية لـ«الخضر» تحسبا للمشاركة في كأس أمم إفريقيا 2017 بالغابون، رغم أن البعض توقع أن يكون مهاجم كورتيري البلجيكي إدريس سعدي محله، مشيرا إلى أنه سعيد للغاية بثقة المدرب الجديد، كما بدا متفائلا بشأن مشاركة المنتخب الوطني قائلا: «سنشارك في منافسة مهمة للغاية، الشعب الجزائري يضع فينا ثقة كبيرة، يريدنا أن نصل إلى أدوار متقدمة، إن شاء الله لن نخيبه، سنضع اليد في اليد ونحقق مشاركة مشرفة، وعند عودتنا لن نكون نادمين على أي شيء». وتمنى ابن الباهية وهران أن يحصل على الثقة مشيرا إلى أنه إن لعب سيقدم مستويات جيدة، ولن يدخر أي جهد لمساعدة المنتخب.