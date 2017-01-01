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بالصورة.. تعرف على إحصائيات قائمة 23 لاعب الخاصة بكان الغابون 2017

  • 01/01/2017
  • الوكالات
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بالصورة.. تعرف على إحصائيات قائمة 23 لاعب الخاصة بكان الغابون 2017 تحميل الملف

عقب الكشف، عن قائمة اللاعبين للمنتخب الوطني المعنيين بكأس أمم افريقيا المقرر تنظيمها في الغابون 2017، والتي ستنطلق يوم 14 جانفي،  التي أعلن عنها الناخب الوطني  البلجيكي جورج ليكنس، وفيما يلي قائمة الـ23  لاعب : في حراسة المرمى : مبولحي ، عسلة ، رحماني في الدفاع : بلخيثر ، مقتاح ، ماندي ، كادامورو ، بن يحي ، بلقروي ، غولام ، مصباح ، بن سبعيني في وسط الميدان : تايدر ، بن طالب ، مهدي عبيد ، براهيمي ، غزال في الهجوم : سليماني ، محرز ، سوداني ، بونجاح وهذه هي إحصائيات قائمة 23 لاعب الخاصة بكان الغابون من حيث عدد المشاركات، الأهداف ،التمريرات الحاسمة، والبطولات التي شارك فيها  كل لاعب. 

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بالصورة.. تعرف على إحصائيات قائمة 23 لاعب الخاصة بكان الغابون 2017
موضوع : بالصورة.. تعرف على إحصائيات قائمة 23 لاعب الخاصة بكان الغابون 2017
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تعقيب
1 توفيق الجزائر 2017/01/02
عسلة حارس ضعيف جدا - مفتاح في نهاية مشواره ورفض الفريق الوطني سابقا -كادمورو ضعيف استدعي قبلا ولم يلعب - مصباح في نهاية مشواره الكروي وخرج من الفريق بفضيحة مع فريقه في ايطاليا- بونجاح ليس لاعب فؤيق وطني تمت تجربنه قبل ولم يقدم شيء وهو في بطولة ضعيفة-
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