بالصورة.. تعرف على إحصائيات قائمة 23 لاعب الخاصة بكان الغابون 2017

عقب الكشف، عن قائمة اللاعبين للمنتخب الوطني المعنيين بكأس أمم افريقيا المقرر تنظيمها في الغابون 2017، والتي ستنطلق يوم 14 جانفي، التي أعلن عنها الناخب الوطني البلجيكي جورج ليكنس، وفيما يلي قائمة الـ23 لاعب : في حراسة المرمى : مبولحي ، عسلة ، رحماني في الدفاع : بلخيثر ، مقتاح ، ماندي ، كادامورو ، بن يحي ، بلقروي ، غولام ، مصباح ، بن سبعيني في وسط الميدان : تايدر ، بن طالب ، مهدي عبيد ، براهيمي ، غزال في الهجوم : سليماني ، محرز ، سوداني ، بونجاح وهذه هي إحصائيات قائمة 23 لاعب الخاصة بكان الغابون من حيث عدد المشاركات، الأهداف ،التمريرات الحاسمة، والبطولات التي شارك فيها كل لاعب.