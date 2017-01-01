الوفاق يصل اليوم إلى أليكانت ومواجهة فولسبورغ حديث الجميع

من المنتظر أن يصل وفاق سطيف أمسية اليوم إلى مدينة أليكانت الإسبانية، أين سيجري تربصا تحضيريا، بتعداد متكون من 23 لاعبا، بعد إضافة ثنائي الآمال برباش وسعيدي، مقابل عدم وضع ثلاثة أسماء من الأكابر ضمن القائمة المعنية بالسفر اليوم، ويتعلق الأمر بكل من دواجي، الظهير الأيسر حاشي والمهاجم بولمدايس بسبب تسريحهم، وسيرأس الوفد المدير الإداري رشيد جرودي رفقة أحد المسيرين في انتظار التحاق الرئيس حسان حمّار في الأيام القادمة، وقد برمج المدرب العائد خير الدين ماضوي حصة تدريبية استرخائية أمسية اليوم بعد الوصول مباشرة، على أن يباشر العمل الجاد والمكثف بداية من الغد، بمعدل حصتين يوميا لفترة تقارب الأسبوع، تنتهي بإجراء مواجهة ودية استعراضية أمام نادي فولسبورغ الألماني، وهي المباراة التي صنعت الحدث منذ أن انفردت «النهار» بنشره الخبر.

بترونغال يتفق ويلتحق مباشرة بالتربص للتوقيع

أجّلت إدارة الوفاق موعد حضور المهاجم الفرانكو-جزائري بيترونغال إلى مدينة سطيف من أجل ترسيم توقيعه، وفضلت تحديد موعد مع اللاعب مباشرة في مكان تربص التعداد في مدينة أليكانت الإسبانية، بعد أن اتفقت مع مناجير المهاجم حول كامل التفاصيل ولم تبق سوى مراسيم توقيع العقد التي ستتم في إسبانيا خاصة أن المهاجم لن يكون في حاجة إلى التأشيرة، وسيتوجه مباشرة من مقر سكناه بفرنسا لمباشرة التحضيرات رفقة فريقه الجديد ليكون ثاني مستقدم بعد الظهير الأيسر بوطبة الذي وقّع رسميا على عقد لموسمين.

الظهير بوطبة يضيع رسميا تربص إسبانيا

تأكد غياب الظهير الأيسر الجديد بوطبة عن تربص إسبانيا بسبب عدم حيازته على التأشيرة، حيث جاء موعد توقيعه أول أمس مع موعد الاحتفالات بدخول السنة الجديدة 2017، أين أغلقت القنصلية الإسبانية أبوابها إلى غاية 6 من الشهر الحالي، ما جعل المدرب ماضوي يتحدث إلى اللاعب ويمنحه برنامجا مفصلا لتطبيقه طيلة تواجد التشكيلة في إسبانيا.

المهاجم ناجي ضمن الوفد من أجل العلاج

سيكون المهاجم رشيد ناجي ضمن المسافر إلى إسبانيا رغم عدم تعافيه بشكل نهائي من الإصابة، حيث تريد الإدارة استغلال تواجده في إسبانيا من أجل عرضه على مصحات مختصة تضمن تعافيه من الإصابة التي أبقته لفترة طويلة بعيدا عن التدريبات.

حمّار سلم المدافع زيوش وثائق تسريحه

تحصل المدافع الشاب زيوش، الذي لعب مرحلة الذهاب لصالح شباب باتنة بعقد تحويل مؤقت، على وثائق تسريحه من إدارة الوفاق، بعد أن تنازل عن مستحقاته العالقة منذ الموسم الفارط، حيث باشر اللاعب دراسة العروض التي وصلته من موقع قوة.