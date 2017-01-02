سماحي منتظر لغلق ميركاتو الوفاق وبيترونغال يلتحق اليوم بإسبانيا

من المنتظر أن يلتحق الوسط الهجومي لجمعية الشلف، سماحي، بمدينة سطيف في الساعات القليلة القادمة، للخوض في تفاصيل العقد الذي يربطه مع الفريق وترسيم توقيعه، بعد أن تم الاتفاق على كل الجوانب في الأيام الفارطة، وسيكون سماحي بنسبة كبيرة ثالث المستقدمين بعد الظهير الأيسر بوطبة والمهاجم بترونغال، وغلق قائمة المستقدمين بشكل نهائي. في سياق ذي صلة، يلتحق المهاجم الفرانكو-جزائري بترونغال اليوم الثلاثاء بتربص الفريق في مدينة أليكانت، حسبما أكده المهاجم للرئيس حمّار، حيث سيكون على موعد مع ترسيم توقيعه مثلما تم الاتفاق عليه بين المهاجم ومناجيره في مقر النادي منذ أسبوع، وسيباشر بيترونغال التدريبات رفقة التشكيلة من أجل ضمان التأقلم مع فريقه الجديد.

رباعي سطايفي في حفل تكريم روراوة لمنتخب الـ90 اليوم

حظي 4 لاعبين من تشكيلة وفاق سطيف لعام 88، بدعوة من رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم محمد روراوة لحفل تكريم لاعبي المنتخب الجزائري الذي توج بكأس إفريقيا للأمم عام 1990، ويتعلق الأمر بكل من المدافع سرار، الحارس عصماني، الظهير الأيسر عجاس والجناح الطائر رحموني، حيث سيحظى الرباعي السطايفي مثل بقية عناصر المنتخب بتكريم رئيس الفاف، إضافة إلى حضور مراسيم تسمية ملعب مركز سيدي موسى على اسم المدرب السطايفي الراحل عبد الحميد كرمالي.

بوطبة حضر إلى المقر من أجل التسبيق المالي

كان الظهير الأيسر سفيان بوطبة صبيحة أمس، بمقر النادي من أجل ملاقاة الرئيس حسان حمّار، وفي الموعد الذي حدده مع الإدارة من أجل الحصول على مستحقاته العالقة الخاصة بمبلغ التسبيق الذي اتفق عليه لحظة التوقيع، لكن من دون أن يجد إلى من يتحدث، بسبب انشغال الإدارة بسفرية إسبانيا، لكنه سيباشر اليوم التدريبات مع تشكيلة الآمال وسيخضع إلى برنامج تدريبي خاص إلى غاية عودة التعداد من إسبانيا.

الترخيص العسكري يحرم أمقران من العرض البرتغالي ومن التربص

نزل قرار الناحية العسكرية الخامسة بقسنطينة، برفض منح الترخيص العسكري للمهاجم الدولي الشاب أمقران من أجل السماح له بمغادرة أرض الوطن، كالصاعقة على اللاعب، الذي كان يراهن كثيرا على خوض تجربة احترافية في البطولة البرتغالية بعد العرض الذي وصله من نادي غيماراش، ولم يتمكن المهاجم حتى من مرافقة فريقه إلى إسبانيا لحضور التربص التحضيري، وهو ما اضطره لمواصلة التدرب مع الآمال إلى غاية عودة التعداد من إسبانيا رفقة زميله المدافع بوشار ولنفس السبب.

حمّار يعد القدامى بتسوية أجورهم بعد التربص

تحدث الرئيس حسان حمّار قبل السفر إلى إسبانيا، إلى عدد من عناصر التشكيلة من القدامى، وطمأنهم بتسوية أجورهم الشهرية العالقة منذ بداية الموسم بعد العودة من التربص مباشرة، حيث لم يكن لكلامه أي أثر إيجابي على اللاعبين الذين سئموا من الوعود المتكررة للرئيس السطايفي من دون تجسيدها على أرض الواقع.

حاشي مدد إقامته في فرنسا وحمّار ينتظر

واصل الظهير الأيسر فارس حاشي تمديد إقامته في فرنسا رغم الدعوة التي تلقاها من الرئيس حسان حمّار من أجل الحضور إلى مقر النادي للبتّ في مصيره، بعد أن كان حمّار قد طلب منه جلب فريق للتفاوض على وثائق تسريحه من دون أن يتلقى أي رد في هذا الخصوص من اللاعب الذي لم يكشف عن وجهته، بعد أن تحدثت مصادر عن رفض إدارة الاتحاد مقترح ضمه وتلقيه عرضا من إدارة سريع غليزان، كما يدور حديث عن رغبته في العودة إلى فريقه الفرنسي غرونوبل، ونفس الأمر بالنسبة للمهاجم بولمدايس الذي لازال يصر على تسريحه مجانا.

الإدارة لم تطعن في عقوبة الرابطة وتعترف بنزاهة التقرير

لم تتقدم إدارة وفاق سطيف بأي طعن ضد قرار لجنة الانضباط بمعاقبة ملعب 8 ماي، عقب التقرير الذي رفعه الحكم عبيد شارف الذي دوّن رشق الأرضية بالألعاب النارية والمقذوفات، في اعتراف ضمني من الإدارة بنزاهة تقرير الحكم، وتأكيد على عودة العلاقة الجيدة بين الإدارة السطايفية والحكم عبيد شارف.

ماضوي يراهن على لعباني مع انطلاق التربص اليوم

مع بداية التربص التحضيري اليوم، يراهن المدرب ماضوي كثيرا على البرنامج الذي سطره المحضر البدني لعباني من أجل إعادة شحن البطاريات، خاصة أن الجانب البدني بقي النقطة السوداء للتشكيلة طيلة مرحلة الذهاب، وكان وراء إقالة المحضر البدني السابق أكيوان، وكان المدرب ماضوي في تصريحاته لحظة توقيع العقد قد حرص على الإشادة بكفاءة المحضر لعباني الذي كشف أنه كان على وشك الالتحاق به في الوحدة السعودي.