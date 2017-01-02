محمد بوحفص رئيسا لشباب بلوزداد رسميا.. وبوستة، شوشار ورابحي مساهمون جدد

المساهمون القدامى تنازلوا عن أسهمهم ماعدا عبد السلام طارق المتواجد في أمريكا

بوحفص لـ«النهار»: «استقدام حامية رسالة للأنصار وهناك مفاجآت أخرى»

رسّم رجل الأعمال محمد بوحفص، المدعو حاج محمد، رئيسا لمجلس إدارة شباب بلوزداد، بعد توقيع المساهمين على محضر تنصبيه أمس، مباشرة بعد تنازل المساهمين القدامى عن أسهمهم لمصلحته عند الموثق مثلما كان الاتفاق في السابق، على غرار، زبير بودوة، قانا، مالك الذي ناب عنه المحامي طرافي، عبد السلام جيلالي الذي تنازل في وقت سابق عن أسهمه ليبقى فقط ابنه عبد السلام طارق المتواجد حاليا في الولايات المتحدة الأمريكية، والذي ينتظر أن يعود للوطن يوم الجمعة 6 جانفي، وهو الأمر الذي رسّم حاج محمد رئيسا لشركة أتليتيك شباب بلوزداد، خصوصا بعد تنازله هو الآخر عن 3 بالمائة من أسهمه لكل من بوستة رياض ومهدي رابحي، عضوي لجنة التسير المؤقتة، إضافة لشوشار توفيق صاحب شركة خاصة، والذين استفاد كل واحد منهم من 1 بالمائة من الأسهم، لكي يبلغ النصاب القانوني المعمول به في الشركات ذات الأسهم والمكون من 7 أعضاء على الأقل. هذا وتحدّث حاج محمد مباشرة بعد توقيعه على محضر الأسهم وتنصيبه رئيسا للنادي إلى بعض الأنصار الذين كانوا متواجدين أمام مكتب الموثق بحي الينابيع، أين طمأنهم على مستقبل الفريق بعد إنهاء جميع الإجراءات التي رسّمته رئيسا للفريق، كما تعهد بإعادة الشباب إلى سكة الألقاب، قبل أن يتنقل إلى مقهى الفريق المتواجد ببلوزداد أين التقى هناك ببعض الأنصار وتجاذب معهم أطراف الحديث، وتعهد لهم بإنقاذ الفريق من الأزمة المالية التي يتخبط فيها منذ الموسم الماضي، وإعادة أمجاده الضائعة، بعدما غابت عن خزائنه التتويجات منذ سنوات عديدة. وفي سياق منفصل، أكد حاج محمد أنه سيعقد ندوة صحفية يوم الجمعة القادم 6 جانفي بالمدرسة العليا للفندقة للحديث إلى رجال الإعلام.

حاج محمد تكفل بشراء أوراق تسريح حامية، لمهان وهريات من المدية

تكفل الرئيس الجديد لشباب بلوزداد، حاج محمد، في أول خطوة له على رأس النادي، باستقدام ثلاثي أولمبي المدية، أمين حامية، لمهان أمير وهريات محمد، حيث وقّع الثنائي الأول رسميا سهرة أول أمس، لمدة موسمين ونصف، في انتظار ترسيم التحاق هريات خلال الساعات القليلة القادمة. هذا وكشفت مصادر موثوقة أن أوراق ترسيح الثلاثي كلفت حاج محمد 1 مليار و500 مليون سنتيم، بعدما اشترطت إدارة المدية 1.2 مليار لترسيح حامية و300 بالنسبة للثنائي لمهان وهريات.

تفاوض مع تبي، سعيود، عريبي، حراق وبلجيلالي ويصر على الأسماء الثقيلة

هذا وتفاوض حاج محمد، رفقة المساهمين الثلاثة الجدد، مع العديد من اللاعبين مؤخرا، على غرار مهاجم سريع غليزان، تبي، ثنائي اتحاد العاصمة سعيود وبلجيلالي إضافة إلى عريبي مهاجم شباب باتنة، ومدافع اتحاد الحراش حراق، حيث علمت «النهار» من مصادر موثوقة، أن حاج محمد ضرب موعدا لمسؤولي اتحاد الجزائر والحراش مساء أمس للتفاوض بخصوص أوراق تسريح سعيود وحراق، ويكون قد رسم ضم لاعبين من الخماسي الذي تفاوض معه. هذا وأوضحت نفس المصادر أن حاج محمد ينتظر وصول بادو الزاكي للجزائر للاجتماع معه مجددا لتحديد قائمة المسرحين التي يقال إنها تضم لحد الآن 5 عناصر، يتقدمهم زغلي خوذي، بوشامة إضافة إلى ربيح ودراق.

محمد بوحفص لـ«النهار»: «الرسالة التي وجهتها للأنصار بعد استقدام حامية تكفي وهناك مفاجآت أخرى»

أكد الرئيس الجديد لشباب بلوزداد، محمد بوحفص، أنه لم يخفِ أوراقه منذ الوهلة الأولى، وذلك بعد نجاحه في استقدام الثنائي أمين حامية ولمهان من أولمبي المدية، موضحا في تصريح خص به «النهار» أمس، أن هناك مفاجآت أخرى للأنصار خلال الميركاتو الشتوي: «أنا رسميا رئيس لشباب بلوزداد وأقول للأنصار إن الرسالة التي وجهتها لهم بعد توقيع حامية ولمهان تكفي، وأؤكد لهم أن هناك مفاجآت أخرى».