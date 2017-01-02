إبعاد فيغولي غير لائق والجزائر بإمكانها التتويج بالكان التي حرمت من تنظيمه

دافع معلق قنوات «بي إن سبورتس»، حفيظ دراجي، عن الناخب الوطني جورج ليكانس فيما يخص إبعاد الثنائي سفيان فيغولي وكارل مجاني عن تشكيلة الخضر المشاركة في نهائيات كأس أمم إفريقيا المقررة في الغابون بعد أيام قليلة، رغم تحفظه على قرار عدم استدعاء مهاجم ويست هام الإنجليزي، كما رشح دراجي الخضر للتتويج بـ«كان» الغابون ورد الإعتبار أمام الكاف التي حرمت الجزائر من استظافة هذه الدورة، حيث صرح دراجي الذي يعتبر من أقرب مقربي روراوة قائلا في قناة «بي إن سبورت»: «من حق الإعلاميين الحديث عن احتمال وجود مشاكل لكن لا يوجد دليل على ما حدث بعد لقاء الكامرون» وأضاف: «مجاني حاليا لم يعد مجاني 2014 ولم يعد يلعب في ليغانيس، لقد كان سبب مشاكل فنية في لقاء نيجيريا، أما فيغولي فهو ناقص منافسة ولا يلعب كثيرا مع ويست هام، أعتقد من الناحية الفنية، قرار ليكانس كان منطقيا خاصة بالنسبة لمجاني، لأن فيغولي كان يمكن استدعاؤه بالنظر إلى وزنه في التشكيلة، والاستغناء عن فغولي في الكان قد يكون غير لائق، لأن فيغولي قائد معنويا وشخصية قوية، كما أنه صغير السن وحضوره كان سيكون مفيدا»، كما رفض دراجي الحديث عن أن معاقبة فيغولي كانت بقرارات من الفاف، وصرح: «أعتقد أن إبعاد الثنائي كان خيارا فنيا أكثر من أي شيء والفاف لا تعاقب اللاعبين، ليكنس استدعى لاعبين في كل منصب ولم يترك مجالا للصدفة ويجب احترام خياراته»، أما عن تتويج الخضر بالكان فقال: «الخضر قادرون على التتويج باللقب رغم أنهم على الورق لم يعودوا مرشحين بعد تعثر الكاميرون وهزيمة نيجيريا، الرهان صعب جدا، ولكن بإمكان الخضر التعويض والتتويج بالكأس التي حرمت من تنظيمها في 2017».