بالفيديو .. إبرا يواصل عروضه القوية ويقود المان للفوز على وست هام

فاز مانشستر يونايتد لكرة القدم، الإثنين،على مضيفه وست هام يونايتد بهدفين نظيفين خلال المباراة التي جرت بينهما على الملعب "الألومبي" بلندن لحساب الجولة 20 من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

وحقق مانشستر يونايتد فوزه السادس تواليا، على حساب مضيفه وست هام الذي خاض 75 دقيقة من المباراة بعشرة لاعبين إثر طرد مهاجمه الجزائري سفيان فيغولي.

وفي مطلع الشوط الثاني، دفع مدرب يونايتد البرتغالي جوزي مورينيو بصانع الألعاب الإسباني خوان ماتا بدلا من الظهير الأيسر الإيطالي ماتيو دارميان، فتحسن أداء "الشياطين الحمر" خصوصا في الهجوم.

كما دخل الجناح السريع ماركوس راشفورد بدلا من جيسي لينغارد، ونجح بعد توغل على الجهة اليسرى في مخادعة مدافعين قبل أن يمرر كرة متقنة باتجاه ماتا ليتابعها الأخير بيسراه داخل الشباك في الدقيقة 63.

وحسم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش النتيجة لمصلحة فريقه بتسجيله الهدف الثاني بتمريرة من الإسباني أندير هيريرا في الدقيقة 78 رافعا رصيده إلى 13 هدفا في الدوري، منفردا بالمركز الثاني في صدارة ترتيب الهدافين خلف مهاجم تشيلسي الإسباني دييغو كوستا (14).

بهذا الفوز، رفع مانشستر يونايتد رصيده إلى 39 نقطة في المركز السادس بفارق 9 نقاط عن المتصدر تشيلسي و5 نقاط عن ليفربول الثاني و3 نقاط عن مانشستر سيتي الثالث.