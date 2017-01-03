الرابطة تؤجل إنطلاق مرحلة الإياب من المحترف الأول

أعلنت رابطة دوري المحترفين لكرة القدم، اليوم الإثنين، تأجيل إنطلاق مرحلة الإياب من مسابقة الدوري المحترف الأول إلى 20 جانفي الحالي.

وكان من المفترض، أن تنطلق المرحلة الثانية من الدوري في الـ13 من الشهر الحالي. وقالت الرابطة في بيان لها، نشرته في موقعها الرسمي، إن سبب هذا التأجيل يعود إلى استدعاء عدد من اللاعبين الذين ينشطون في الدوري المحلي للمنتخب الوطني للمشاركة في بطولة كأس أمم أفريقيا التي تستضيفها الغابون منتصف الشهر الحالي، وبطولة العالم العسكرية التي تستضيفها عُمان في نفس الفترة. وأشارت الرابطة إلى أنّ برنامج الجولات الأولى من مرحلة الإياب سيتم الكشف عنه لاحقًا.