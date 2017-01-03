مورينيو.. مانشستر يونايتد هو بطل القرارات التحكيمية السيئة خلال الموسم الحالي

أكد البرتغالي والمدير الفني لفريق مانشستر يونايتد جوزيه مورينيو، أمس الإثنين، أن فريقه هو بطل القرارات التحكيمية السيئة خلال الموسم الحالي لبطولة الدوري الإنجليزي لكرة القدم .

و قال مورينيو في تصريح لموقع النادي الإليكتروني، " لا أشعر بالأسف والتعاطف تجاه وست هام، وإذا تحدثنا عن القرارات السيئة، فنحن أبطال القرارات التحكيمية السيئة". وتابع مورينيو تصريحاته قائلا " لقد تعرضنا للعديد من القرارات المثيرة للجدل هذا الموسم، وكان أبرزها هدف زلاتان إبراهيموفيتش الذي لم يتم احتسابه، وكذلك تغاضي الحكم عن ضربة جزاء واضحة في مباراتنا الماضية أمام كريستال بالاس". وعن مباراة أمس الإثنين، قال مورينيو " أنا سعيد باختياراتي بدخول خوان ماتا وماركوس راشفورد، حيث أن الأخير لاعب محترف ورائع ويمتلك جينات الشياطين الحمر في دمه". وأضاف " أهنئ اللاعبين على الأداء خلال لقاء وست هام يونايتد بالرغم من ارتكابهم بعض الأخطاء بأرضية الملعب".