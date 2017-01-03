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ماجر يضيع فرصة المصالحة مع روراوة

  • 03/01/2017
  • النهار اون لاين
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ماجر يضيع فرصة المصالحة مع روراوة تحميل الملف

إعتذر رابح ماجر، أسطورة كرة القدم الجزائرية، عن عدم حضور الحفل التكريمي الّذي تقيمه الإتحادية الجزائرية على شرف عناصر المنتخب الوطني الّذين أهدوا الجزائر اللقب الإفريقي الأول والأخير حتى الآن، ليفوت فرصة التصالح مع رئيس الإتحادية، محمد روراوة.

وكان ماجر قائدًا للخضر، عندما توّجوا بلقب بطولة كأس أمم إفريقيا الّتي إستضافتها أرض الوطن عام 1990، ومعروف أنّ الفتور الحاد يسيطر على العلاقة بين ماجر وروراوة، منذ إقدام رئيس الفاف على إنهاء عقده كمدرب للمنتخب الوطني في منتصف عام 2002، مع بداية العهدة الأولى لروراوة على رأس الإتحادية.

 وقال ماجر، إنّه ليس بوسعه تلبية دعوة الإتحادية لحضور الحفل بسبب إرتباطات مسبقة، موضحًا أن الدعوة وصلته متأخرة بعض الشيء. وأكد ماجر، أنّه كان دائمًا يُطالب بتكريم جيل اللاعبين الّذين أهدوْا الجزائر كأسها الإفريقية الوحيدة، مشيدًا، في نفس الوقت بمبادرة الفاف، الّتي تعتزم أيضًا إطلاق إسم الناخب الوطني الراحل عبدالحميد كرمالي، على أحد ملاعب المركز التقني في سيدي موسى، وإسم محمد معوش، أحد لاعبي فريق جبهة التحرير الوطني التاريخي على فندق ذات المركز، كما سيتم تسمية الملعب الثاني للمركز بإسم فريق جبهة التحرير الوطني.

موضوع : ماجر يضيع فرصة المصالحة مع روراوة
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(7 )

تعقيب
1 molom algerie 2017/01/03
لانه ببساطة لا يستطيع مواجهة روراوة
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2 med Alger 2017/01/03
?eh mon pote lui c MADJER et l'autre c qui
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3 16 sa28 2017/01/03
المسامح كريم
وعلابالنا ماكش حاب تروح
ماشي الإرتباطات يا سي رابح نعرفو مواقفك تاغنانت
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4 رياضي Algerie 2017/01/03
الحاج و بكل بساطة اضر برابح و ماعلى الاول الا طلب الصلح من الثاني .
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5 سمير الجزائر 2017/01/03
صدقني ياماجر كنت اعتبرك رجل رياضي متسامح ولكن بفضل الخبرة تغلب عليك روراوة لانه رجل دبلوماسي قبل ان يكن رياضي
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6 مسعود z'goum_eloued 2017/01/03
خاف من روراوة
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محمد
2017/01/03
لم يضيع شيئا، لاعب قدير يشهد له الجميع بالكفاءة، يضاف إلى ذلك أنه كان قائدا لمنتخب توج بكأس أفريقيا للأمم، أخبرونا عن الأشياء التي حققها روراوة ولاعبوه؟ وعليه يكون العنوان كالآتي: محاولة روراوة للتصالح مع ماجر باءت بالفشل..!.
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