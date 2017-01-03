المنتخب الموريتاني يصل الجزائر لخوض مباراتين وديتين أمام الخضر

حل منتخب موريتانيا لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، بالجزائر تحسبا لخوض مباراتين وديتين أمام الفريق الوطني يومي 7 و 10 جانفي.

وتنقلت التشكيلة الموريتانية، بقيادة المدرب الفرنسي كورونتان مارتينس، بتعداد يضم عناصر محلية وأخرى محترفة. وبعدما عجز الموريتانيون عن بلوغ نهائيات كأس أمم إفريقيا "كان 2017" المقررة في الغابون، باتوا يسعون حاليًا للاستعداد من أجل حجز تذكرتهم لكأس أمم إفريقيا 2019، في الكامرون، والتي ستنطلق التصفيات المؤهلة إليها شهر مارس المقبل. وتجرى المواجهة الودية الأولى يوم السبت المقبل على ملعب مصطفى تشاكر في البليدة بدءًا من الساعة الـ17:00، في حين تُقام المقابلة الودية الثانية بعدها بثلاثة أيام في المركز الفني الوطني بسيدي موسى، الجزائر العاصمة. ويتوجه الوفد الجزائري إلى الغابون يوم 12 جانفي على متن طائرة خاصة. ويتواجد المنتخب الوطني في نهائيات المنافسة القارية ضمن المجموعة الثانية رفقة كل من زيمبابوي وتونس والسينغال، ويلعب الخضر كل لقاءاتهم في مدينة فرانسفيل.