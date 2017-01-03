تسمية مرافق بالمركز الفني الوطني لسيدي موسى بإسم شخصيات رياضية راحلة

تمت تسمية، عدة مرافق بالمركز الفني الوطني لسيدي موسى الجزائر، اليوم الثلاثاء، بأسماء شخصيات رياضية راحلة بحضور وزير الشباب والرياضة، الهادي ولد علي. وتم إطلاق إسم الدكتور محند أمقران معوش، أول رئيس للاتحادية الجزائرية لكرة القدم الفاف، وذلك في الفترة ما بين 1962 و 1969، على فندق المركز، في حين سمي الملعب الرئيسي للمركب الرياضي على فريق جبهة التحرير الوطني، المؤسس بتاريخ 13أفريل 1958 خلال حرب التحرير. أما الملعب الثاني، فقد سمي بإسم الناخب الوطني الاسبق والراحل عبد الحميد كرمالي، المتوج الوحيد الى حد الآن بلقب كأس إفريقيا للأمم مع الخضر في 1990. وسميت قاعة تقوية العضلات، باسم المجاهد الراحل عبد النور بقة، الذي سبق له وأن ترأس الفاف، وكان وزيرا للشباب والرياضة سنوات الثمانينيات. أما الرئيس الاسبق، لاتحاديتي كرة القدم والملاكمة، والمسؤول السابق على شباب بلوزداد، الراحل رشيد حرايق، فقد أطلق على إسمه قاعة المحاضرات، أما المدرج فقد سمي على عمر كزال الرئيس السابق للفاف. وفيما يتعلق بالقاعتين المجاورتين، لهذا المدرج فستحملان اسم محمد صالح ديابي، وبن علي حاج سكال، وهما رئيسين سابقين للهيئة الكروية. ونوه الناخب الوطني، واللاعب الاسبق للخضر، عبد الحميد زوبا 81 سنة، بالمبادرة كونها تحيي الذاكرة، وتخرجها من النسيان، مشيرا الى ان ذلك، يشرف الجيل السابق ويعرف به الاجيال المستقبلية. وعرف هذا الحدث حضور، عدة وجوه رياضية وطنية من مختلف الأجيال بعد تلقيها دعوة من الفاف.