بلعالم ثالث المستقدمين في صفوف شبيبة الساورة

توصلت إدارة شبيبة الساورة صبيحة أمس، إلى اتفاق نهائي مع وسط ميدان جمعية وهران جمال بلعالم، الذي وقع رسميا على عقد يمتد لثلاث سنوات، بعد حصوله على وثائق تسريحه من فريقه السابق جمعية وهران، ليكون بذلك ثالث المستقدمين بعد المدافع المحوري لشباب باتنة طالح فاتح ومهاجم مولودية سعيدة سعد عبد الجليل، اللذين وقعا في الأيام القليلة الماضية، في انتظار حسم الأمور مع قلب هجوم ومدافع أيسر لاتزال المفاوضات جارية معهما وقد يلتحقان قبل نهاية هذا الأسبوع، لغلق ملف التحويلات الشتوية بشكل نهائي والتفرغ للتحضير للشطر الثاني من البطولة.

بلعالم لـ«النهار»: «اخترت الساورة عن قناعة وهدفي البروز وتقديم الإضافة»

هذا وأبدى اللاعب جمال بلعلام في حديث إلى «النهار» أمس، سعادة كبيرة بالانضمام لفريق الساورة الذي وصفه بالكبير والطموح، مؤكدا أنه اختار الانضمام لهذا الفريق عن قناعة بغية تطوير مستواه والبروز أكثر، وعلى الخصوص فرض نفسه وتقديم الإضافة اللازمة للفريق، سواء في البطولة أو رابطة أبطال إفريقيا، بقوله: «أنا سعيد بالتواجد هنا ببشار والتوقيع مع شبيبة الساورة، هذا الفريق الكبير الذي صنع لنفسه إسما في خارطة كرة القدم الجزائرية في ظرف وجيز، لقد اخترته عن قناعة بهدف تطوير مستواي والبروز أكثر، وتقديم الإضافة التي ينتظرها مني الجميع، سواء في الشطر الثاني من بطولة هذا الموسم أو رابطة الأبطال الإفريقية التي نسعى من خلالها للوصول إلى أبعد دور ممكن فيها».