نيس الفرنسي يقترب من حسم صفقة براهيمي

كشف وكيل أعمال اللاعبين المعتمد من طرف الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، «جاد كوهين»، عن اقتراب نادي نيس الفرنسي من حسم صفقة النجم الدولي الجزائري ياسين براهيمي خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، ليكون أقوى صفقات النادي للموسم الحالي، حيث أشار «كوهين» إلى أن مسيري نيس قطعوا أشواطا كبيرة في طريق التعاقد مع براهيمي من فريقه بورتو البرتغالي، وصرح لموقع «فوت ميركاتو الفرنسي» قائلا: «نادي نيس سيقوم بصفقة كبيرة وسيضرب ضربته خلال شهر جانفي، لقد اقترب الفريق كثيرا من حسم صفقة براهيمي وضمه في الميركاتو الشتوي». وعلى النقيض من ذلك، أكدت وسائل الإعلام البرتغالية وعلى رأسها صحيفتا «ريكورد و«أو جوغو» تمسك مدرب الدراغون البرتغالي، نونو أسبيريتو سانتو»، بخدمات الدولي الجزائري، بعد عودته القوية في الفترة الأخيرة واستعادته لمستواه الكبير بعد بداية الموسم الصعبة التي عاشها في صفوف نادي بورتو، حيث أوضح المصدران أن «أسبيريتو» يرفض رحيل لاعب نادي غرناطة الإسباني سابقا عن أسوار ملعب «الدراغاو» في الميركاتو الشتوي الحالي، ويعول عليه بعد عودته من المشاركة رفقة المنتخب الوطني الجزائري في نهائيات كأس أمم إفريقيا بالغابون، في الفترة الممتدة من 14 جانفي الحالي إلى غاية الخامس فيفري المقبل، لقيادة الفريق نحو التتويج بلقب الدوري البرتغالي لكرة القدم وكأس البرتغال، مع استهداف الذهاب بعيدا في منافسة رابطة أبطال أوروبا التي أوقعت قرعة دورها ثمن النهائي النادي البرتغالي في مواجهة نادي جوفنتوس الإيطالي، هذا الأخير الذي عادت تقارير إعلامية إيطالية للحديث عن إمكانية تقدمه بعرض من أجل استقدام براهيمي في الأيام المقبلة، بطلب من المدرب «ماسيميليانو أليغري» الذي يريد اللاعب في تشكيلته بداية من الميركاتو الحالي.