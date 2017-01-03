الكاف يكشف الستار عن الجوائز المالية لنسخة الغابون 2017

أعلن الإتحاد الإفريقي لكرة القدم، عن قيمة الجوائز المالية للنسخة الـ 31 من كأس أمم إفريقيا 2017 بالغابون، أنه سيحصل المتوج بلقب كأس إفريقيا للأمم 2017 والتي ستجري بالغابون 14 جانفي -5 فيفري، على منحة مالية قدرها 4 ملايين دولار حسب الجدول الذي ضبطته الكونفيديرالية الإفريقية لكرة القدم الكاف. وقد ارتفعت المنحة الجديدة المقررة للفترة الممتدة من 2017 الى 2020 والمخصصة لهذه المنافسة القارية من 3.85 مليون دولار إلى 8.3 مليون دولار. وسينال كل منتخب يبلغ الدور ربع النهائي، مبلغ 800.000 دولار عوض 600.000 دولار سابقا، بينما يسلم للمنتخب المتأهل للمربع الذهبي صكا قيمته 1.5 مليون دولار. ويحصل المنتخب المتأهل للدور النهائي على مليوني 2 دولار، مقابل 4 ملايين دولار للفائز باللقب. قبل انطلاق المنافسة القارية، و انطلاقا من فرضية احتلال كل منتخب للمركز الأخير لمجموعته، قررت الكاف دفع مبلغ 237.000 دولار، لكل اتحادية يمثل نصف المنحة المخصصة لكل منتخب، يحتل الصف الرابع لمجموعته. بالنسبة للفترة الممتدة من 2017 إلى 2020 ، التي تأخذ بعين الاعتبار النسخة القادمة للمنافسة، قامت الكاف بتسوية جدول المخلفات المالية المتعلقة بالمتعاملين الماليين حقوق التلفزيون والإشهار. فالفريق الذي يقصى من الدور الأول لمرحلة المجموعات، يتلقى مبلغ 475.000 دولار، يدفع نصفها 237.500 دولار، من طرف الكاف لكل المشاركين، في النسخة الـ31 في الأيام القليلة القادمة. وتحصل المنتخبات، التي تحتل المركز الثالث لمجموعتها، على مبلغ 575.000 دولار، و ذلك رغم إقصائها من المنافسة. و انطلاقا من الدور ربع النهائي، سيكون نصيب كل منتخب 800.000 دولار، فيما تنال المنتخبات التي تبلغ الدور نصف النهائي 5ر1 مليون دولار. وسيحصل المنتخبان المنشطان، للمباراة النهائية، لدورة-2017 مليوني دولار، وهو مبلغ يفوق ما تحصلت عليه البطلة كوت ديفوار في دورة 2015، فيما سيكون نصيب المتوج باللقب القاري، ضعف هذا المبلغ أي 4 ملايين دولار، زائد مليوني 2 دولار، مكافأة التأهل للنهائي. بالإضافة، إلى هذه المبالغ، ستقوم الهيئة الإفريقية بدفع مخلفات حقوق النقل التلفزيوني للمباريات التصفوية، والتي قد تدر مبلغ 350.000 دولار، للمنتخبات التي أنهت هذه التصفيات في المرتبة الأولى.