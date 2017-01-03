هذا ما قاله مدرب ويست هام ومورينيو عن طرد فيغولي أمام مانشستر يونايتد

دافع مدرب وست هام الانجليزي، بيليش، عن لاعبه الجزائري سفيان فيغولي، بعدما طرد في مواجهة مانشستر يونايتد مساء الإثنين برسم الأسبوع 20 من الدوري الانجليزي الممتاز، في ربع الساعة الأول من اللقاء، وأكد المدرب الكرواتي في تصريح له عقب المباراة أن فيغولي لم يكن يستحق الطرد وأنه دافع عن نفسه خلال تلك اللقطة، موضحا أن اللاعب قل ما يرتكب أخطاء مماثلة وقال: «فوجئت جدا بطرد فيغولي، ليس من عادتي انتقاد الحكام لأن عملهم فوق أرضية الميدان صعب جدا، لكن اللاعب لا يستحق البطاقة الحمراء فهو لم يرفع قدميه إلى الأعلى ولم يكن هناك تدخل متعمد أو خطير منه، جونز كان أكثر خطورة منه وربما رد فعل فيغولي كان لإنقاذ نفسه، لقد قتلنا الحكم بطرد لاعبنا لأنه قل ما يرتكب أخطاء مماثلة»، كما أكد ذات المتحدث أن إدارة فريقه ستستأنف ضد هذا القرار لدى الاتحاد الانجليزي لكرة القدم، حيث سيفتقد ويست هام اللاعب الجزائري لثلاث مباريات بسبب حصوله على بطاقة حمراء مباشرة. في المقابل، رفض مدرب مانشستر يونايتد البرتغالي مورينيو التعليق على طرد فيغولي، متحججا بأنه لم يشاهد اللقطة جيدا وقال: «لا يمكنني قول أي شيء فيما يخص البطاقة الحمراء التي تلقاها فيغولي، لأنني لم أر اللقطة، ربما سأعيد مشاهدتها في التلفاز»، ويعيش اللاعب السابق لفالنسيا الإسباني أسوأ أيامه بعدما تم إبعاده من قائمة الخضر المشاركة في كأس إفريقيا بالغابون، وفرحته لم تكتمل بمشاركته للمرة الأولى هذا الموسم أساسيا مع فريقه ويست هام ليطرد بعد ربع ساعة فقط من انطلاق المباراة أمام أشبال المدرب البرتغالي مورينيو.