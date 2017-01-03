سنقدم كل ما لدينا في الغابون وهدفنا تحقيق المفاجأة والتتويج بـالكان

أكد المهاجم الدولي الجزائري، العربي هلال سوداني، جاهزية لاعبي المنتخب الوطني للمشاركة في نهايات كأس أمم إفريقيا 2017 المقررة بعد أيام قليلة في الغابون، من أجل تحقيق المفاجأة والعودة بالتاج القاري، واعدا الجماهير الجزائرية بتقديم أفضل ما لديهم للتتويج بدورة كأس إفريقيا 2017، كما وجه سوداني رسالة للشعب الجزائري تمنى فيها أن تكون سنة 2017 سنة المحبة والتقارب بين أفراد الشعب الجزائري وسنة سعيدة وجيدة لهم، وأبدى سعادته بالعودة إلى صفوف الخضر بعدما كان قد غاب عن التشكيلة في لقاء نيجيريا الأخير ضمن تصفيات مونديال 2018 بسبب الإصابة، وقال إن علاقته بالمدرب الوطني جورج ليكانس جيدة، حيث صرح العربي هلال سوداني في حوار مع التلفزيون الجزائري قائلا: «سعيد بالتواجد مع الخضر وجاهز لتقديم أفضل ما لدي للمنتخب، عدت بعد غيابي عن مباراة نيجيريا، وأنا سعيد برؤية زملائي، كما أن الاتصال بالمدرب يمر جيدا، وتركيزنا على التحضير الجيد للكان»، وأضاف: «كلنا جاهزون للكان، ننتظر التحاق بقية اللاعبين لمباشرة برنامج التحضيرات وسنقدم كل ما لدينا لتقديم دورة جيدة إن شاء الله، ولم لا تكون المفاجأة بتتويجنا بكأس إفريقيا 2017، هذا هو الهدف الأهم بالنسبة في 2017 وأتمنى في هذه السنة أن يسود التقارب والمحبة بين الجزائريين». تجدر الإشارة إلى أن الحصة التدريبية الأولى للخضر مساء الإثنين عرفت غياب براهيمي وثلاثي الدوري الانجليزي، فيما خضع اللاعبون أمس لاختبارات بدنية وطبية مع حصة تدريبية داخل القاعة صباحا قبل أن يجروا حصة تدريبية أخرى في ملعب سيدي موسى مساء.