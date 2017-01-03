تعداد "الخضر" يكتمل غدا والتحضريات الجدية لـ"كان" الغابون تنطلق

يكتمل، مساء الاربعاء، تعداد المنتخب الوطني خلال التربص التحضيري الذي يجريه بمركز تحضير المنتخبات الوطنية بسيدي موسى، تحضيرا لنهائيات كأس أمم إفريقيا 2017 بالغابون، وذلك بعد وصول الثلاثي المحترف في الدوري الإنجليزي، رياض محرز، إسلام سليماني وعدلان ڤديورة، إضافة إلى ياسين براهيمي الذين تم السماح لهم مسبقا بالتأخر عن الالتحاق بالتربص، الذي انطلق أول أمس، بسبب انشغالهم مع أنديتهم، حيث علمت "النهار" من مصادر موثوقة من داخل بيت الخضر، أن ليكانس طالب بضرورة اندماج الرباعي مع التشكيلة خلال الحصة التي سيجيرها رفقاء الحارس مليك عسلة مساء اليوم، وهو الأمر الذي يجعل الخضر يتدربون لأول مرة بتعداد مكتمل ويشرعون في التحضيرات الجدية للمنافسة القارية التي تنطلق يوم 14 من الشهر الحالي. هذا وأجرت تشكيلة الخضر، أمس، حصة تدريبية خفيفة صباحا تم تقسيمها على مرحلتين، الأولى في الملعب أين أجرى اللاعبون تمارين خفيفة والثانية داخل القاعة وعرفت حضور جميع اللاعبين الذين سجلوا تواجدهم في المركز خلال اليومين الأولين من التربص، وخضعوا أول أمس لفحص بدني وطبي بطلب من الطاقم الفني. من جهة أخرى، سيجري أشبال المدرب جورج ليكانس، اليوم، حصتين تدريبيتين مثلما تم تسطيره من قبل خلال برنامج التحضيرات الذي ستتخلله مبارتان وديتان أمام منتخب موريتانيا، حيث ستجرى الحصة الأولى صباحا والثانية مساء في الملعب الرئيسي لمركز سيدي موسى على أن يخصص الملعب الثاني لمنتخب موريتانيا.

المكتب الفيدرالي يرسّم عقوبة الأربعاء والبليدة ولم يتطرق لقضية رفع إجازات إعارة اللاعبين

رسّم المكتب الفيدرالي، الذي عقد بمركز سيدي موسى أمس برئاسة رئيس الاتحادية محمد روراوة، عقوبة حرمان فريقي أمل الأربعاء واتحاد البليدة من الرابطة المحترفة الثانية، من انتداب اللاعبين خلال فترة الانتقالات الشتوية، وذلك بسبب ديونهما تجاه اللاعبين، في حين تم الإعفاء عن باقي الأندية التي كانت مهددة في وقت سابق بنفس العقوبة، حسبما كشفته مصادر علمية من داخل الفاف لـ"النهار"، والتي أكدت أيضا أن المكتب الفيدرالي لم يتطرق لقضية زيادة إجازات الإعارة للأندية المحترفة مثلما اقترحه بعض رؤساء الأندية، الأمر الذي يجعل إتمام صفقة انتقال زكرياء منصوري من نادي بارادو إلى مولودية الجزائر على سبيل الإعارة مستحيلا، بعدما تم طلب رخصة استثنائية لتأهيله.