لاتسيو يدخل السباق من أجل ضم رياض بودبوز

بعد الإهتمام الذي أبداه النادي الإيطالي لاتسيو روما بلاعب المنتخب الوطني رياض بودبوز وسط ميدان نادي مونبوليي الفرنسي، في الصائفة الماضية عاد نادي العاصمة الإيطالية ليبدي طموحاته لضم نجم الخضر صاحب الـ26 عامًا.

وبدأت إدارة لاتسيو تحركاتها وإتصالاتها الجادة بنظيرتها في مونبوليي، من أجل ضم الدولي الجزائري خاصة بعد إبعاده من قائمة النخبة الوطنية التي تعسكر في المركز التقني لتحضير المنتخبات الوطنية في سيدي موسى، الجزائر العاصمة، إستعدادًا لكأس أمم إفريقية، جراء الإصابة التي تعرض لها، والتي أجرى على إثرها عملية على الغضروف المفصلي لركبته اليمنى. وليس نادي لاتسيو هو النادي الوحيد الذي يسعى لضم بودبوز، فناهيك عن مواطنه نادي فيورنتينا، بالإضافة إلى أندية إسبانية مثل فياريال وأتلتيك بلباو، وأخرى إنجليزية كوست بروميتش، إيفرتون ونيوكاسل، غير أنّ درجة الإهتمام تتفاوت من نادي إلى آخر، فمنها من يريد بودبوز ، صاحب الـ7 أهداف وتمريرتين حاسمتين في مرحلة الذهاب من الدوري الفرنسي الدرجة الأولى، هذا الشتاء ومنها من يريده الصيف القادم.