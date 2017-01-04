محرز يسافر في طائرة خاصة لحضور حفل الكرة الذهبية الإفريقية

يسافر رياض محرز، نجم المنتخب الوطني ونادي ليستر سيتي الإنجليزي، إلى نيجيريا على متن طائرة خاصة، رفقة رئيس الإتحادية الجزائرية لكرة القدم محمد روراوة، للمشاركة في حفل تقديم جوائز الإتحادية الإفريقية لكرة القدم "كاف"، المقرر إقامته غدًا، الخميس.

ويأمل محرز في التتويج بجائزة أفضل لاعب في القارة السمراء لعام 2016، حتى تكون دافعًا كبيرًا له قبل المشاركة مع النخبة الوطنية في نهائيات كأس أمم إفريقيا في الغابون، منتصف الشهر الحالي. وقدّم محرز موسمًا إستثنائيًا مع ليستر سيتي توجه بالفوز بلقب الدوري الإنجليزي في مفاجأة كبرى، كما قاد فريق الثعالب للدور الثاني من الموسم الجاري لدوري أبطال أوروبا. وينافس محرز، كل من الغابوني إيميريك أوباميانغ، لاعب بوروسيا دورتموند، والسنغالي ساديو ماني، نجم ليفربول. وسبق للاعبين جزائريين أن نالا الكرة الذهبية الإفريقية، وهما لخضر بلومي، ورابح ماجر.