عيسى حياتو أمام القضاء المصري بتهمة تلاعبه بحقوق البث

طالب جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية المصري، بمثول رئيس الإتحاد الإفريقي لكرة القدم "الكاف" عيسى حياتو أمام القضاء المصري بتهمة مخالفته قانون حماية المنافسة، حيث قام بمنح حقوق البث المتعلقة ببطولات الإفريقية لكرة القدم لمدة 12 عاما إلى شركة "لاغاردير سبورتس" الفرنسية بدون طرحه على شركات أخرى تطمع في الحصول عليه.

وأوضح الجهاز في بيان له، اليوم الأربعاء، أن رئيس الكاف استعمل وضعه المسيطر وقام بمنح حقوق البث للشركة الفرنسية، والذي يملك وحده حق استغلاله التجاري. وأضافت، أبه بعد التحريات التي أجرها الجهاز، ثبت بإن حياتو اتفاق مع هذه الشركة منذ شهر جانفي لعام 2015 لمنحها حقوق البث التي ستبدأ في عام 2017، أي قبل عام ونصف تقريبا من انتهاء الحقوق السارية، كما قام عمدا بتجاهل عدة مطالبات بطرح بيع هذه الحقوق في إطار مزايدة علنية تراعي قواعد المنافسة العادلة والشفافة بين المتنافسين . ودعا الجهاز في بيانه، من الإتحاد الإفريقي لكرة القدم بالإسراع لإتخاذ جملة من التدابير من بينها إلغاء التعاقد بينه وبين شركة لاجاردير سبورت.

وللإشارة، كان الكاف قد منح شركة لاغاردير سبورتس الحق ذاته عام 2008 حتى عام 2016 لتستحوذ على هذا الحق لفترتين متصلتين ولمدة عشرين عام، ولم يقتصر الأمر على هذا فقط، لكنه شمل أيضا البث الأرضي والفضائي عبر التلفزيون والبث عبر الإنترنت، وليس فقط على نطاق مصر وإفريقيا ولكن على نطاق العالم كله.