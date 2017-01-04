سحب قرعة الدورين ربع ونصف النهائي لكأس الجمهورية الأحد المقبل

تجرى عملية سحب قرعة الدورين ربع ونصف النهائي لكأس الجزائر لكرة القدم (اكابر) يوم الأحد المقبل بالجزائر العاصمة، حسب ما أفادت به اليوم الأربعاء الاتحادية الجزائرية لكرة القدم (فاف) في موقعها على الأنترنت.

وكشفت السيدة الكأس لموسم 2016-2017 عن الفرق الثمانية المتأهلة الى الدور ربع النهائي المقرر شهر مارس المقبل. وستكون الرابطة الاولى ممثلة بمولودية الجزائر (حامل اللقب), اتحاد بلعباس, نصر حسين داي, وفاق سطيف شباب بلوزداد وشبيبة القبائل، بينما يمثل اهلي برج بوعريريج الرابطة الثانية. وتأهل ايضا الى هذا الدور فريق من قسم الهواة (مجموعة الشرق)، وهو اتحاد تبسة، منشط نصف نهائي الطبعة الماضية.