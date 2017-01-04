منع أمل الأربعاء واتحاد البليدة من استقدام لاعبين جدد

أعلنت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم، عن قرار منع كل من امل الأربعاء واتحاد البليدة الناشطين في الرابطة الثانية لكرة القدم، من استقدام لاعبين جدد خلال مرحلة الانتقالات الشتوية الحالية .

وأوضحت ذات الهيئة في موقعها الرسمي، أن هذا القرار جاء بسب عدم تسوية الفريقين لديونهما العالقة ، كما تم استدعاؤهما من طرف لجنة الانضباط وهما مهددان أيضا بخصم نقاط من رصيدهما. وأشارت الفاف بأنه "تم تسجيل تحسن كبير على مستوى الرابطة الثانية باستثناء أمل الاربعاء الذي ارتفعت ديونه إلى 80 مليون دينار واتحاد البليدة الى 27 مليون دينار". أما أهلي برج بوعريريج المنتمي أيضا للرابطة الثانية و الذي كان مهددا كذلك بمنعه من الاستقدامات, فقد أضحى مسموحا له "بالتسوق" في المركاتو الشتوي بعد تسوية وضعيته المالية. وبخصوص أندية الرابطة الأولى, فقد سددت أغلبية ديونها مما "سيسمح لها باستقدام خمسة لاعبين على الأكثر خلال مرحلة الانتقالات الشتوية التي ستستمر إلى غاية 15 يناير الجاري", حسب ما توضحه الفاف.