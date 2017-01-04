ماضوي يضمن مواجهة ودية ثانية وحمّار في عطلة في ليون

ضمن الطاقم الفني لوفاق سطيف، بقيادة المدرب خير الدين ماضوي، مواجهة ودية ثانية يوم 10 جانفي، قبل يومين عن إسدال الستار عن التربص المغلق، بعد المواجهة الودية الأولى أمام فولفسبورغ الألماني يوم السبت 7 جانفي، وهو ما يمنح للمدرب العائد الفرصة لوضع التشكيلة المثلى على المحك خلال المواجهة الودية الثانية أمام أحد فرق الدرجة السفلى، قبل ترسيم التعداد الأساسي قبل نهاية التربص، خاصة أن ماضوي يفكر في إحداث تغييرات عديدة سواء في منهجية اللعب أو تركيبة التعداد الذي سيشهد استعادة عدة عناصر لمكانتهم الأساسية، ويبقى ماضوي قلقا من غياب كامل عناصر الخط الأمامي عن التربص، بعد تسريح بولمدايس والإصابة التي أبعدت ناجي عن التربص إضافة إلى الغياب الاضطراري للمهاجم أمقران بسبب مكشل الخدمة الوطنية، ومن دون التحاق أي مهاجم مستقدم بعد تراجع المهاجم بيترونغال عن الالتحاق بالفريق، وهو ما وضع ماضوي أمام معضلة حقيقية من خلال حضور مواجهتين من دون مهاجمين. هذا ويتواجد الرئيس حمّار في عطلة منذ أول أمس في مدينة ليون الفرنسية، مستغلا تواجد التعداد في تربص مغلق، واكتفى بإنهاء بعض المسائل مثل قضية تسريح الظهير الأيسر حاشي وبولمدايس من مكان تواجده بفرنسا، حيث كان قد التقى الأول في فرنسا على أن يتوجه يوم الإثنين القادم مباشرة إلى أليكانت الإسبانية للوقوف عند تحضيرات التعداد.

سيغيب عن قرعة الكأس والعضو حشاشي سيعوضه

هذا وتأكد غياب الرئيس حمّار عن حفل قرعة الدورين ربع ونصف نهائي منافسة كأس الجمهورية، أمسية الأحد القادم، حيث يتواجد الرئيس حمّار في فرنسا في أول غياب له عن قرعة الكأس منذ عدة رئاسته النادي، وسينوب عنه عضو المكتب المسير حشايشي الذي يقيم في العاصمة.

الظهير بوطبة باشر التدرّب مع الآمال

باشر الظهير الأيسر الجديد سفيان بوطبة، التدرب مع تعداد الآمال صبيحة أول أمس، والخضوع إلى برنامج خاص بمفرده في الأمسية من أجل التحضير الجيد تحسبا لعودة التعداد، حيث جاء تأجيل انطلاق مرحلة العودة لأسبوع إضافي ليمنح الظهير بوطبة فرصة التدرب أسبوعا مع التشكيلة، ومن ثم التأقلم والاندماج مع بقية زملائه الجدد، كما باشر المهاجم أمقران التدريبات مع الآمال.

الإدارة تطلب خدمات مهاجم مغترب

تأكد عدم التحاق المهاجم الفرانكو-جزائري بيترونغال بفريق وفاق سطيف، بعد أن تأخر عن الموعد مرتين، مع توقف الاتصالات بين الطرفين، وغيرت الإدارة وجهتها بعد أن اتفقت مع مهاجم مغترب للالتحاق بمكان التربص من أجل الخضوع إلى الاختبارات تحت أنظار المدرب ماضوي، في الوقت الذي لازال الأنصار يترقبون صفقات تشفي غليلهم.

تام بانغ يلتحق ويباشر التدريبات

وصل وسط الميدان الكاميروني تام بانغ إلى مكان تربص التعداد صبيحة أمس، قادما من الدار البيضاء المغربية، بعد رحلة شاقة من مدينة دوالا الكاميرونية، حيث استفاد من راحة مباشرة بعد نهاية مواجهة الكأس أمام الساورة، ليكون اللاعب على موعد مع حضور أول حصة تدريبية رفقة المجموعة تحت إشراف المدرب ماضوي، الذي كان قد أشاد بقدرات الكاميروني بعد عودته للإشراف على العارضة الفنية.

المهاجم ناجي يكتفي بحضور التدريبات بالزي المدني

يكتفي المهاجم رشيد ناجي منذ وصوله إلى مكان التربص بمتابعة الحصص التدريبية بالزي المدني، بعد أن لم يستطع حتى الركض بمفرده بسبب الآلام، حيث يكتفي بالخضوع إلى العلاج اليومي، ما يؤكد تضييعه التربص التحضيري وقد يضيع مرحلة العودة.

الوفد مرتاح لظروف الإقامة ومنبهر بظروف العمل

أبدى أعضاء التعداد ارتياحهم لظروف الإقامة في الفندق، الذي يتوفر على كامل وسائل الراحة وظروف العمل في المركز التدريبي، أين انبهر اللاعبون لمحتويات المركز والمرافق التي يحتوي عليها من ملعب معشوشب طبيعيا وثلاثة ملاعب معشوشبة اصطناعيا، بالإضافة إلى مسبح وقاعة للتقوية.

اللاعبون يستفيدون من يومي راحة

سيستفيد عناصر التعداد من يومي راحة بعد قرار الرابطة المحترفة تأجيل موعد انطلاق الجولة الأولى من مرحلة الإياب إلى يوم 20 جانفي، حيث يسدل الستار عن التربص المغلق يوم 12 جانفي ويركن رفقاء حدوش إلى الراحة يومين قبل العودة إلى التدرب بملعب 8 ماي بداية من يوم 14 جانفي، 6 أيام قبل مواجهة شباب قسنطينة أمام مدرجات شاغرة بسبب معاقبة الملعب.