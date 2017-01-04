محرز على موعد مع التاريخ لإعادة الكرة الذهبية الإفريقية للجزائر بعد 30 سنة

سنجاق ومولودية بجاية مرشحان لجائزتي أفضل مدرب وفريق في 2016

ستكون أنظار عشاق الكرة المستديرة في إفريقيا، وبالأخص في الجزائر، مشدودة مساء الخميس إلى مدينة أبوجا بنيجيريا، لمتابعة حفل الكرة الذهبية الإفريقية لسنة 2016، الذي تقيمه الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم في كل سنة، لمعرفة صاحب الكرة الذهبية الإفريقية لسنة 2016، حيث سيتم الإعلان عن الفائز من بين المرشحين الثلاثة، الجزائري رياض محرز لاعب ليستر سيتي الانجليزي والغابوني أوباميونغ لاعب بوريسيا دورتموند الألماني والسينغالي ماني لاعب ليفربول الانجليزي، ويعتبر محرز أبرز مرشح والأقرب ليكون اللاعب الأفضل في القارة السمراء، بعدما قدم موسما استثنائيا مع فريقه ليستر سيتي الذي قاده إلى التتويج بلقب الدوري الانجليزي الممتاز لأول مرة في تاريخه، كما اختير أفضل لاعب في انجلترا ليخترق تاريخ «البريمير ليغ» كأول لاعب عربي وإفريقي يتوج بهذه الجائزة، بعدما اختاره قادة ومدربو أندية انجلترا في الدوري الممتاز، إضافة إلى أرقامه الخاصة، حيث أنهى الموسم مسجلا 17 هدفا ومقدما 11 تمريرة حاسمة، واختير أيضا أفضل شخصية رياضية في انجلترا، ويعتبر أيضا من بين أفضل 10 لاعبين في العالم لقوائم أبرز العناوين الصحفية العالمية، مثل «ماركا» الاسبانية و«الغارديان» الانجليزية و«ليكيب» الفرنسية ومواقع رياضية عالمية، هذه الأرقام تخدم كثيرا لاعب الخضر الذي يعلق عليه الجزائريون آمالا كبيرة لاستعادة أمجاد الكرة الجزائرية، حيث لم يتوج أي لاعب جزائري منذ 30 سنة بالكرة الذهبية، على اعتبار رابح ماجر اختير في سنة 1987 بينما سبقه لها لخضر بلومي في سنة 1982، ورغم أن حظوظ محرز وفيرة جدا للظفر بالكرة الذهبية الإفريقية لهذه السنة إلا أن الغابوني أوباميونغ والسينغالي ماني يعتبران منافسين قويين له، خاصة وأن لاعب بوريسيا دورتموند الألماني يعتبر صاحب الكرة الذهبية لسنة 2015 ويعلق آمالا كبيرة على التتويج بها للمرة الثانية على التوالي في ظل تألقه في البندسليغا، وسيعرف حفل «الكاف» اليوم أيضا الإعلان عن اسم أفضل مدرب في إفريقيا والذي ينافس عليه مدرب مولودية بجاية السابق ناصر سنجاق، الذي قاد «الموب» إلى نهائي رابطة الأبطال الإفريقية، ورشحت «الكاف» أيضا مولودية بجاية إلى جائزة أفضل فريق في إفريقيا لسنة 2016، وسيحضر هذا الحفل أبرز الشخصيات الرياضية الإفريقية، بمن فيهم رئيس «الفاف» محمد روراوة لدعم ومساندة المرشحين الجزائريين، وعلى رأسهم محرز، حيث سيتنقلون في طائرة خاصة مباشرة إلى أبوجا.