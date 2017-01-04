سوداني وبن سبعيني يعالجان.. سليماني وبراهيمي وڤديورة يلتحقون ومحرز يغيب

اضطر الناخب الوطني جورج ليكانس للعمل مع 17 لاعبا فقط، خلال الحصة التدريبية لمساء أمس الأربعاء، في ثالث أيام تربص المنتخب الوطني بمركز تحضير المنتخبات الوطنية بسيدي موسى تحسبا لكأس أمم إفريقيا بالغابون، حيث اكتفى المهاجم سوداني بالعلاج من الإصابة التي يعاني منها، فيما انسحب المدافع بن سبعيني من الحصة التدريبية بعد دقائق قليلة من بدايتها إثر معاناته من الزكام الذي حرمه من مواصلة التدريبات. هذا والتحق مساء أمس كل من سليماني وبراهيمي بمركز سيدي موسى من دون التدرب، بعدما اكتفى الأول بالاجتماع على انفراد بليكانس لدقائق طويلة وسط الميدان، فيما يكون ڤديورة قد التحق سهرة أمس بعد حلوله على الجزائر في الأمسية من دون التنقل إلى سيدي موسى لأسباب مجهولة. إلى ذلك، لم يظهر أي أثر للنجم رياض محرز في تدريبات أمس، وهو الذي يتجهز للتنقل اليوم إلى العاصمة النيجيرية "أبوجا" لحضور حفل الكرة الذهبية الإفريقية لسنة 2016، المرشح بقوة للتتويج بها. تجدر الإشارة إلى أن العناصر الوطنية تتدرب بمعدل حصتين في اليوم خلال التربص الحالي الذي تتخلله مواجهتان وديتان أمام منتخب موريتانيا يومي 7 و10 من الشهر الجاري، قبل التنقل إلى الغابون يوم 12 من ذات الشهر.

مصباح: "إفريقيا لا تخيفنا وعلينا أن نبرهن أننا أحسن منتخب في إفريقيا"

أبدى الظهير الأيسر جمال مصباح فخره بالعودة إلى صفوف الخضر بعد سنتين من الغياب، مشيرا إلى أنه سيحترم قرار الناخب الوطني بإشراكه من عدمه في مباريات "الكان"، وصرح في المنطقة المختلطة أمس الأربعاء، قائلا: "فخور بعودتي إلى المنتخب وحتى عائلتي فخورة بي، سأعطي كل ما لدي في التدريبات وقرار إشراكي بيد ليكانس"، وعن حظوظ الخضر في المنافسة، قال: "إفريقيا مختلفة وصعبة لكنها لا تخيفنا، ونظرا لإمكانياتنا فنحن نؤمن بقدرتنا على التتويج بالكان وعلينا أن نبرهن أننا أحسن منتخب في إفريقيا"، كما تمنى مصباح أن يقدم مجيد بوڤرة الإضافة اللازمة للخضر في تجربته الأولى كمساعد لليكانس.

تايدر: "نشعر بضغط إيجابي.. نفكّر في التتويج بالكان ولقاء زيمبابوي الأهمّ"

اعتبر متوسط الميدان سفير تايدر الضغط المفروض على العناصر الوطنية بالإيجابي، قبل "الكان" الذي سيحضرون له بشكل جيد خصوصا بدنيا، مصرحا: "الكان يحفزنا دائما لذلك نشعر بضغط إيجابي سيكون في صالحنا، لدينا رغبة كبيرة في الفوز وسنكذب إن قلنا إننا لا نفكر في التتويج"، مضيفا: "نحن نحضّر بشكل جيد للمنافسة حتى نكون في الموعد خصوصا من الناحية البدنية"، وتابع: "مباراة زيمبابوي ليست مصيرية لكنها الأهم لأنها تسمح لنا بالدخول بقوة في المسابقة". وكشف ذات المتحدث أن اللاعبين لم يتحدثوا بينهم عن إبعاد فيغولي ومجاني، مشيرا إلى أن ليكانس هو المسؤول الوحيد عن خياراته.

عبيد: "سنكون 23 محاربا في الغابون ونطمح للعودة باللقب"

وأكد مهدي عبيد من جهته أنه ورفاقه سيحاربون في الغابون لتحقيق طموحهم وحلمهم بالعودة باللقب القاري: "سنكون 23 محاربا في الغابون، نحن محاطون بطاقم جيد ونريد الذهاب بعيدا في الكان، حيث نطمح للعودة باللقب"، مضيفا: "المجموعة تعيش أجواء جيدة ونحضر في أفضل الظروف حتى نحقق المطلوب منا في الكان"، واعتبر عبيد مواجهتي موريتانيا الوديتين مهمتين للتحضير البدني والتقني للمنافسة، كما أعرب عن سعادته بالمشاركة في أول "كان" له مع الخضر، فيما رفض التعليق عن إبعاد فيغولي ومجاني من كتيبة المحاربين، والذي اعتبره من صلاحيات الناخب الوطني لوحده.