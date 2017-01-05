أنصار الخضر ملزمون بالتلقيح ضد فيروس "دانغ" للذهاب إلى الغابون

وضعت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، اليوم الخميس، إجراءات خاصة بتنقل أنصار الفريق الوطني لكرة القدم إلى الغابون أين ستجري المرحلة النهائية من كأس أمم إفريقيا لكرة القدم في الفترة بين 14 جانفي والخامس فيفري2017.وأوضح بيان للوزارة أن اللجنة الوطنية للخبراء أوصت بالتلقيح الإلزامي ضد الحمى الصفراء والوقاية الكيميائية والتحسيس بالأخطار الصحية بالنسبة للراغبين في الذهاب إلى الغابون، حيث اجبرتهم الوزارة على التلقيح ضد الحمى الصفراء وذلك قبل 10 أيام من التنقل، والتحقق من أن تلقيحه ضد الدفتيريا والتيتانوس لا زال صالحا. الجدير بالذكر، أن الغابون مصنف في المنطقة الثالثة في مجال حمى المستنقعات سيما وأن موسم الأمطار بالغابون يبدأ من سبتمبر إلى جوان مع فترة راحة في شهر جانفي أين يتكاثر البعوض المسبب لحمى المستنقعات وتتم العدوى عن طريق لسعة البعوض.كما أشار بيان الوزارة إلى أن فيروس "دانغ" منتشر بشكل عشوائي في الغابون سيما خلال موسم الأمطار موصيا بالتالي باتخاذ الإجراءات الملائمة من أجل تفادي لسعات البعوض منها استعمال المواد المضادة للبعوض التي تباع في الصيدليات بالجزائر وارتداء الملابس الطويلة.وحذرت في هذا السياق من "الشيكونغونيا" التي تعد مرضا طفيليا يتنقل عبر لسعات البعوض موصية في هذا السياق باحترام إجراءات الوقاية الاعتيادية، كما أشار البيان إلى أنه خلال إقامتكم في الغابون وأثناء الشهرين الذين يليان عودتكم إلى الجزائر وفي حالة حدوث الحمى يجب استشارة الطبيب في أسرع وقت من أجل الشروع في تلقي العلاج المناسب. وأضافت الوزارة أن مناصري التشكيلة الوطنية مطالبين خلال إقامتهم بالغابون بإتباع نظام غذائي يتمثل أساسا في عدم شرب مياه الحنفية وشرب المياه المعدنية المعبأة. كما ينصح بتفادي تناول المثلجات وعصائر الفواكه الطازجة والخضر النيئة والفواكه غيرالمقشرة وكذا استهلاك المواد غير المطهوة بشكل كاف على غرار السمك واللحم والدجاج والحليب. وشددت الوزارة أيضا على الغسل المنتظم والجيد للأيدي قبل تناول أي وجبة. أما فيما يخص فيروس نقص المناعة المكتسبة السيدا يجب اتخاذ إجراءات وقاية ضرورية تتمثل في تفادي السباحة في الأودية أو المستنقعات وتفادي السير بأرجل حافية على الرمل والأرضيات المبللة و عدم اقتناء الأدوية من خارج الصيدليات المعتمدة.