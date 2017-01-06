محرز يلتحق بمعسكر الخضر في سيدي موسى

إلتحاق نجم المنتخب الوطني ونادي ليستر سيتي الإنجليزي رياض محرز المتوج ليلة أمس الخميس بجائزة أفضل لاعب إفريقي لعام 2016، بالمركز التقني لسيدي موسى حيث يتربص المنتخب تحضيرًا لكأس أمم إفريقيا "كان 2017" المقررة بالغابون.

ووصل رياض محرز في طائرة خاصة برفقة محمد روراوة رئيس الإتحادية الجزائرية لكرة القدم "فاف" إلى مطار هواري بومدين الدولي بالجزائر العاصمة، حاملًا بين يديه الجائزة الثمينة الّتي سبق للاعبين جزائريين التتويج بها، هما رابح ماجر ولخضر بلومي.

ويواصل المنتخب الوطني تربصه التحضيري الّذي إنطلق يوم الإثنين المضي بالمركز الوطني التقني لتحضير المنتخبات التابع للفاف بسيدي موسى، الجزائر العاصمة، تحسبًا للمشاركة في نهائيات أمم إفريقيا 2017 المزمع إجراؤها بالغابون. وسيجري المنتخب الوطني ونظيره الموريتاني مباراتين وديتين، أولاهما غدًا السبت.