بالصورة.. اليويفا يكشف التشكيلة المثالية للعام 2016

كشف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم اليويفا، التشكيلة المثالية للعام 2016، في البطولتين التابعتين إليه وهما، دوري أبطال أوروبا، والدوري الأوروبي. وجاءت التشكيلة، وفقًا لتصويت زوار الموقع الرسمي لليويفا، حيث كانت السيطرة لريال مدريد بطل دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، بتواجد 4 لاعبين. وحجز، برشلونة 3 مقاعد في التشكيلة، مقابل مقعدين ليوفنتوس، في حين تواجد لاعب واحد فقط من أتلتيكو مدريد، وبايرن ميونخ. وجاءت التشكيلة على النحو التالي:

حراسة المرمى: جيانلويغي بوفون يوفنتوس

الدفاع: جيروم بواتينغ بايرن ميونخ، سيرجيو راموس ريال مدريد، جيرارد بيكيه برشلونة، كيليني يوفنتوس

الوسط: توني كروس ريال مدريد، لوكا مودريتش ريال مدريد، أندريس إنييستا برشلونة

الهجوم: ليونيل برشلونة، كريستيانو رونالدو ريال مدريد، أنتوان غريزمان أتلتيكو مدريد